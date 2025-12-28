Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 29 dicembre al 2 gennaio, Eduardo cercherà di mantenersi distante da Stella [VIDEO], che tenterà comunque di sedurlo. Inoltre la polizia sarà vicina a scoprire gli autori delle rapine in gioielleria.

Micaela, invece, criticherà l'educazione che Niko e Manuela hanno dato a Jimmy, mentre Rossella non sarà d'accordo con una scelta di Riccardo.

Il 31 dicembre la soap tv italiana non andrà in onda, in quanto sarà trasmesso il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

Ornella e Raffaele sono preoccupati per Viola

Giulia e Rosa si attiveranno in ogni modo per trovare un lavoro dignitoso ad Eduardo. Intanto la relazione portata avanti dallo stesso Sabbiese con Stella porterà più di qualche preoccupazione a Rino, soprattutto perché l'uomo è amico con il poliziotto Damiano che si è mostrato determinato nel portare avanti le indagini sulle rapine. A tal fine, Rino inviterà, inutilmente, la nipote Stella a tenersi lontana dal marito di Clara.

Nel frattempo Raffaele si renderà conto, giorno dopo giorno, delle tensioni esistenti tra Ida e Diego e cercherà di capire cosa stia succedendo tra di loro. In tutto questo, Ornella e Raffaele non potranno che essere preoccupati dai numerosi cambiamenti portati avanti da Viola nel corso dell'ultimo periodo.

Rosa e Clara organizzano ad Eduardo un colloquio di lavoro con Raffaele

Si avvicinerà il giorno di Capodanno e Bice coinvolgerà Mariella in una missione molto pericolosa, pur di recuperare il denaro che le ha sottratto Troncone. La situazione tenderà a peggiorare molto presto. Inoltre Micaela sfrutterà il cenone organizzato in famiglia, per criticare l'educazione che Niko e Manuela hanno dato a Jimmy.

Nel frattempo Ignazio, Damiano e Simone saranno ormai prossimi a scoprire gli autori dei furti avvenuti ultimamente. In tutto questo, Eduardo non ce la farà a tenersi lontano da Stella, mentre Rosa e Clara organizzeranno a Sabbiese un colloquio con Raffaele come uomo delle pulizie da svolgere due volte a settimana nelle scale di Palazzo Palladini.

L'incontro però non andrà come sperato e Picariello si troverà parecchio in imbarazzo.

Intanto Riccardo farà una scelta sorprendente, che però non renderà contenta Rossella. Le anticipazioni non rivelano quale sia detta scelta.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Damiano ha proseguito le indagini sulle rapine avvenute nel quartiere ed Eduardo è venuto a conoscenza del coinvolgimento diretto di Stella, come membro della banda. Inoltre Michele ha chiesto informazione a Rossella in merito ad Agata.

Raffaele, invece, ha intuito che tra Ida e Diego non c'è più grande affinità, mentre Rosa si è concentrata sulla sua relazione con Damiano.