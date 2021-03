Sono il Gossip del momento le foto che ritraggono l'incontro tra il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e l'attore Gabriel Garko. I due, paparazzati dal settimanale Chi, pare abbiamo avuto un chiarimento dopo "l'incontro" avvenuto all'interno della casa più famosa d'Italia, quando l'attore era entrato per parlare con la sua "ex" Rosalinda Cannavò. In quella occasione Garko aveva trovato l'occasione per fare coming out, liberandosi di un peso che da troppi anni lo faceva soffrire. Zorzi, in quell'occasione, aveva criticato la sua scelta di rivelare la sua sessualità in tv.

Gli incontri a Milano e Roma tra Garko e Zorzi, diventato opinionista dell'Isola dei Famosi

In merito all'incontro tra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, sarebbe stato proprio l'attore a contattare l'influencer appena uscito dalla casa più famosa d'Italia, richiedendogli un chiarimento dopo le critiche da lui fatte all'interno del Grande Fratello Vip. Dopo essersi sentiti, inoltre, i due si sarebbero incontrati più di una volta, prima a Milano e poi a Roma, dove si trovavano per questioni lavorative. Tommaso, professionalmente parlando, ha diversi progetti in ballo. Il 15 marzo ha anche cominciato la una nuova avventura televisiva come opinionista a L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Potrebbe essere nato un rapporto di amicizia tra i due dopo essersi sentiti e incontrati

Ancora non si sa se questa frequentazione porterà alla nascita di un rapporto amichevole o di altro tipo, non resta che attendere come si evolverà tale indiscrezione. Intanto il cuore di Tommaso potrebbe "tornare a battere" dopo la cotta che ha avuto all'interno della casa per Francesco Oppini.

Quest'ultimo, eterosessuale e felicemente fidanzato con la sua Cristina, ha sempre dichiarato di provare una profonda stima e una sincera amicizia nei confronti di Zorzi, seppur non potendo ricambiare gli stessi suoi sentimenti.

A far confessare a Tommaso il suo amore per Oppini era stato Cristiano Malgioglio, dopo che Francesco aveva deciso di abbandonare la casa e di rifiutare di partecipare al prolungamento del programma.

Dopo l'uscita di Oppini, Tommaso ha continuato a pensare a lui tanto che nella serata della finale i due amici si sono incontrati e si sono abbracciati calorosamente. Atualmente i due sono in ottimi rapporti e si vedono spesso, come dimostrano le foto sui loro profili ufficiali presenti sui social network.