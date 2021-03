I colpi di scena nel salotto di Live - Non è la D'Urso non mancano mai e, nel corso della puntata del 7 marzo, è arrivato in trasmissione Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la notizia ha affrontato le cinque agguerritissime sfere del talk show domenicale di Canale 5, dove ha avuto modo di parlare dell'amicizia speciale nata con Elisabetta Gregoraci ma soprattutto della love story con Giulia Salemi. Proprio nei confronti della giovane influencer sono stati usati termini offensivi che hanno fatto sbottare in diretta tv Pierpaolo.

Live - Non è la D'Urso, Giulia Salemi offesa e Pierpaolo sbotta in diretta

Nel dettaglio, durante l'intervista a Pierpaolo ha preso la parola l'opinionista Patrizia Groppelli, la quale parlando del rapporto che c'è stato con Elisabetta Gregoraci, ha ammesso che probabilmente la showgirl calabrese avesse fatto un passo indietro perché è una madre di famiglia e, in fondo, non era interessata realmente all'ex velino di Striscia.

La Groppelli, poi, ha usato il termine "gatta morta" nel momento in cui ha iniziato a parlare di Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo, conosciuta proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Parole offensive che hanno fatto infuriare Pierpaolo, il quale ha subito precisato che non gradiva questo tipo di espressioni rivolte nei confronti della sua donna.

'Bisogna mantenere il rispetto', sbotta Pierpaolo a Live

"Non usiamo questi termini, altrimenti neanche rispondo. Bisogna sempre mantenere il rispetto. Altrimenti non ascolto neanche" ha sbottato Pierpaolo mentre Groppelli provava a giustificarsi dicendo che "gatta morta" non è un'offesa. "Sta offendendo me, perché è la mia donna e non si usano questi termini" ha ribadito Pierpaolo nel salotto domenicale di Barbara D'Urso, visibilmente infastidito dal modo in cui era stata apostrofata Giulia Salemi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Del resto, già la scorsa settimana la fidanzata di Pretelli era stata duramente attaccata nel salotto domenicale di Canale 5. A puntare il dito contro di lei era stata Caterina Collovati, la quale lasciò intendere che Giulia in passato ci avesse provato con suo marito.

È vero amore tra Giulia e Pierpaolo dopo il GF Vip

A tal proposito, Pierpaolo in studio a Live, ha chiesto alla Collovati di chiedere scusa a Giulia per le cose che le aveva detto la scorsa settimana in diretta televisiva.

Insomma sembrerebbe proprio che, dopo l'esperienza nella casa del GF Vip, Pierpaolo non abbia intenzione di far calpestare dagli opinionisti dei salotti televisivi, il sentimento nato tra lui e Giulia, che difende a spada tratta in tutte le interviste post reality show.