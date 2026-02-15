Cambio programmazione per la fiction Cuori 3 nella fascia serale di Rai 1. L'appuntamento con la serie tv medical che vede protagonista Pilar Fogliati subirà delle modifiche importanti in vista della messa in onda della sesta e ultima puntata, attualmente in onda per domenica 22 febbraio.

Alla fine, però, i vertici della Tv di Stato hanno scelto di modificare la programmazione per lasciare spazio alla Cerimonia finale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anticipando così la puntata conclusiva della fiction ambientata a Torino.

Come cambia la programmazione di Cuori 3 su Rai 1

Il palinsesto della rete ammiraglia Rai subirà un'importante modifica legata alla programmazione di Cuori 3, la serie medical ambientata all'ospedale Molinette di Torino che sta conquistando il gradimento degli spettatori.

La puntata finale di questa terza stagione non sarà più trasmessa domenica 22 febbraio in prime time, così come era inizialmente previsto.

La Rai, infatti, ha scelto di dare spazio alla cerimonia finale delle Olimpiadi sulla rete ammiraglia, trasmettendo la serata evento dalle 20:30 alle 24 circa.

L'ultima puntata di Cuori 3 cancellata domenica 22 febbraio

A farne le spese, quindi, sarà l'ultima puntata di Cuori 3 che non andrà più in onda di domenica sera, bensì verrà anticipata a martedì 17 febbraio.

Per evitare di dover stoppare la serie sul più bello, causa Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti, si è scelto di trasmettere la fiction per tre serate di seguito.

Domenica 15 e poi lunedì 16 e martedì 17 febbraio andranno in onda gli episodi conclusivi in prima visione.

Il buon successo Auditel della fiction Cuori 3 su Rai 1

In attesa dell'ultima puntata, l'appuntamento con Cuori 3 in queste prime settimane di programmazione ha registrato ascolti decisamente soddisfacenti e in crescita rispetto a quelli della stagione precedente.

La fiction si sta portando a casa una media di quasi 3 milioni di spettatori a episodio, pari a uno share compreso tra il 17 e il 19%, con picchi che hanno toccato anche il 22% durante la messa in onda.

Numeri positivi che potrebbero indurre i vertici di Rai Fiction a mettere in calendario anche una ipotetica quarta stagione della fiction, da trasmettere nel corso delle prossime stagioni televisive in prime time.