Giovedì 25 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Nel corso della serata, Daniela Martani ha lanciato delle accuse ben precise verso Gilles Rocca. La concorrente ha spiegato che l'ex compagno di squadra, spesso, quando si rivolge a lei utilizza un tono troppo aggressivo. Di fronte alle accuse, Gilles ha minacciato di abbandonare il programma.

Il faccia a faccia

Ilary Blasi, vedendo un confessionale di Daniela Martani, ha chiesto se tutti i naufraghi mostrino una certa insofferenza verso di lei oppure sia solo un gruppo. Incalzata dalla conduttrice, l'ex assistente di volo di Alitalia ha spiegato che solo alcuni non la considerano un concorrente valido, come ad esempio Vera Gemma e Awed.

Per quanto riguarda Gilles Rocca - nella precedente puntata in qualità di leader dei "Burinos", ha escluso Daniela da tutte le prove - Martani ha precisato che lui non fa gruppo contro di lei. Tuttavia, la naufraga ha lamentato il modo in cui si esprime verso di lei: "Quando deve esprimere il suo pensiero ha un'aggressività che non riesco a capire". La 47enne in lacrime, ha riferito che in passato in famiglia ha avuto problemi di questo tipo, quindi preferirebbe che il compagno d'avventura si esprimesse con un tono differente verso di lei. A quel punto, dispiaciuto per lo stato d'animo di Martani, Gilles ha chiesto immediatamente scusa. Tuttavia, ha sottolineato di non sopportare il fatto che una persona non lo lascia parlare. Inoltre, ha riferito alla conduttrice di avere sempre cercato di far integrare la naufraga con il resto della squadra.

Mentre il leader dei "Burinos" era intento a fornire la sua versione, Miryea Stabile ha difeso Daniela etichettando Gilles come una persona aggressiva. Di fronte al rimprovero della naufraga, Rocca ha invitato la donna a non intromettersi e le ha detto: “Scusa, tu come ti chiami?”.

Rocca minaccia l'abbandono del programma

Il clima in Palapa si è surriscaldato.

Il vincitore di Ballando con le Stelle ha spiegato di essersi sentito ferito per essere stato dipinto da Martani come un bullo aggressivo.

Secondo Elettra Lamborghini, però, il naufrago avrebbe agito in modo sbagliato sia nei confronti di Martani che in quelli di Stabile: "Sei un cafone. Avrei dato ragione a te, ma con quella risposta mi hai fatto cadere le balle".

In replica, il diretto interessato ha precisato di non essere mai voluto apparire come un principe. Di conseguenza ha ribadito di dire sempre quello che pensa.

Mentre Tommaso Zorzi cercava di prendere le difese di Gilles Rocca, il naufrago ha minacciato l'abbandonato del reality show qualora fosse stato ancora dipinto come una persona aggressiva verso il prossimo.