Lunedì 2 febbraio, Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Al momento non sono rese note le cause del decesso, ma la morte della psicoterapeuta ha lasciato un po' tutti sgomenti. La donna infatti, ieri 1° febbraio era stata ospite su Rai 1 nel programma Check Up condotto da Luana Ravegnini anche se la puntata era stata registrata lo scorso venerdì.

A Storie Italiane Eleonora Daniele ha dato l'annuncio. Anche Federica Panucci e Francesco Vecchi sono apparsi commossi nel dare la notizia. Alle 14:00 Caterina Balivo a La volta buona ha ricordato Maria Rita Parsi: "Se c’era una persona che amava i bambini e che lottava per loro, era lei.

Andava ospite nei programmi sempre a titolo gratuito perché lo considerava un servizio pubblico". Vladimir Luxuria ha affermato: "Sono sbalordita perché l’avevo vista tre giorni fa, mi aveva solo detto che aveva un dolore alla gamba. Neanche sapevo che aveva 78 anni la credevo molto più giovane, sono quelle notizie che ti lasciano davvero senza parole".

Maria Rita Parsi: una vita spesa per la tutela dell'infanzia

Maria Rita Parsi era una psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale. Un punto di riferimento, per l'Italia e per l'estero, per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Dopo una carriera da docente, si era dedicata alla sceneggiatura televisiva collaborando con Jerry Calà. Era stata la Fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa), in cui si passa dalla teoria alla pratica con strumenti concreti di aiuto nella crescita dei bambini.

Nel 1992 fondò l'Associazione Onlus "Movimento per, con e dei bambini", che dal 2005 è diventata la Fondazione Movimento Bambino Onlus. Inoltre aveva collaborato con numerose testate giornalistiche. Nel curriculum della dottoressa figurano anche oltre 100 pubblicazioni. Nel 1986 invece, era stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Numerosi i messaggi di cordoglio sul web

La notizia della scomparsa di Maria Rita Parsi ha fatto immediatamente il giro del web, tanto che su X diversi utenti hanno voluto ricordare la 78enne. Un utente ha scritto: "Fai buon viaggio". Un altro utente ha aggiunto: "La scomparsa mi addolora. Una grande professionista, una donna perbene, dolce ma allo stesso tempo decisa nel difendere il suo punto di vista, spesso condivisibile.

Sempre dalla parte dei bambini". Un'ulteriore utente ha affermato: "Una donna che ha fatto della gentilezza, dolcezza e cortesia la sua cifra professionale...ci mancherà". "Entrava con grazia e saggezza nelle nostre case da anni, dolce solare coi suoi boccoli ricci rossi", ha infine concluso un utente.