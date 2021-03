Il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne sarà ricco di sorprese. Dalle anticipazioni circolanti sul web, Gero Natale deciderà di abbandonare il programma, deludendo la tronista Samantha. Maria De Filippi invece metterà alle strette Maurizio mentre Sabina e Claudio faranno una scelta inaspettata.

U&D, anticipazioni: Maurizio prende in giro Gemma? De Filippi indaga

Uomini e donne torna in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45, dopo la pausa del weekend. La puntata scorsa era terminata con la decisione inaspettata di Gemma Galgani di dare una seconda possibilità a Maurizio, il cavaliere de 'Il segreto'.

Molte le critiche rivolte alla dama torinese, volte soprattutto a farle aprire gli occhi su Maurizio. Nessuno infatti, crede all'interesse del cavaliere per Gemma. Come andrà a finire la loro conoscenza? Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda il 22 marzo, Maria De Filippi chiederà a Maurizio se per caso sia stato contattato da un'agenzia per andare in trasmissione a corteggiare Gemma e ottenere visibilità. Il cavaliere negherà e dirà di essere stato contattato solo da una signora che lo ha chiamato per conoscerlo.

Gero Natale lascia Uomini e donne, Samantha spiazzata

Stando alle anticipazioni circolanti sul web, nella puntata odierna di Uomini e donne, il cavaliere Gero Natale deciderà di abbandonare il programma. Il cavaliere siciliano spiegherà di non riuscire a continuare il percorso a Uomini e donne e pertanto deciderà di lasciare la trasmissione.

Una decisione che lascerà l'amaro in bocca alla tronista Samantha la quale non capirà perché, dopo la loro bella esterna, lui voglia andare via. Anche le dame del Trono Over e in particolare Lara, rimarranno spiazzate dalla decisione di Gero. Lara, che era giunta a U&D proprio per conoscere il cavaliere siciliano, deciderà di lasciare a sua volta il programma.

U&D, spoiler 22 marzo: la scelta inaspettata di Sabina e Claudio

Nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e donne, anche Sabina e Claudio decideranno di lasciare il programma ma lo faranno insieme, pronti a viversi la loro storia d'amore al di fuori degli studi televisivi. Stando alle anticipazioni che giungono dalle ultime registrazioni, si viene a sapere che i due sorprenderanno tutti con la loro decisione.

Per loro, Maria De Filippi farà posizionare le poltrone rosse della scelta, proprio come avvenuto qualche settimana fa per Riccardo e Roberta. Una scelta che emozionerà anche Gianni Sperti che, in passato, aveva criticato ingiustamente la coppia. Anche l'opinionista si ricrederà su di loro e si dirà contento del sentimento sbocciato tra loro.