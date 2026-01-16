Dal 22 gennaio stop all'appuntamento serale con Forbidden fruit. La soap Tv turca lascerà la prima serata del giovedì a Striscia la notizia, il TG satirico di Antonio Ricci pronto a tornare su Canale 5 dopo mesi di stop. I fan della dizi turca potranno comunque dormire sonni tranquilli, visto che la loro serie preferita continuerà ad andare regolarmente in onda il pomeriggio dal lunedì al sabato.

Stop alla puntata serale di Forbidden Fruit

Brutte notizie per i fan di Forbidden fruit, visto che Mediaset ha deciso di cancellare l'appuntamento speciale in onda in prima serata e che ha accompagnato i telespettatori nei primi due giovedì di gennaio.

Dal 22 gennaio, su Canale 5 andrà in onda Striscia la notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci e che vedrà alla conduzione la coppia storica formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. I fan della dizi turca potranno stare tranquilli, visto che lo sceneggiato che narra le vicende di Yildiz e Zeynep, continuerà ad andare regolarmente in onda dalle 14:15 alle 14:45 dal lunedì al venerdì e dalle 14:30 alle 15 il sabato pomeriggio. La programmazione pomeridiana quindi, non subirà variazioni.

Striscia la notizia debutta in prime time il 22/01: De Filippi inviata d'eccezione

Il ritorno di Striscia la notizia è molto atteso dal pubblico visto che il Tg di Antonio Ricci manca dal palinsesto da parecchi mesi.

Con tutta probabilità, il programma sarà strutturato diversamente dal solito per adattarlo ad una prima serata. Le puntate speciali in prime time dovrebbero essere quattro e, secondo quanto riferito da Antonio Ricci in conferenza stampa, tra le new entry del programma ci saranno nientemeno che Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari. Il terzetto prenderà il posto di Vittorio Brumotti e avrà il compito di consegnare il premio a firma di 'm... a' a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

Forbidden fruit perde la sfida degli ascolti con Don Matteo il giovedì sera

Così come era accaduto lo scorso giovedì, anche la prima serata del 15 gennaio ha visto trionfare negli ascolti la fiction di Rai 1 Don Matteo 15 con una media di 3.859.000 telespettatori e uno share del 23%. Niente da fare per Forbidden fruit che si è fermata al 13,1% di share e una media di 1,7 milioni di utenti.