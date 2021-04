Steffy sarà nei guai nelle nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni raccontano che la morte di Vinny, avvenuta non di certo per cause naturali, causerà scompiglio nelle famiglie Forrester e Spencer. Liam crederà di aver ucciso il giovane amico di Thomas ma la verità è un'altra. Il reale responsabile è ancora in giro e potrebbe mettere a segno un altro delitto. Cosa c'entra Steffy in tutto questo? Sarà stata davvero lei a togliere la vita a Vinny?

Liam investe Vinny con l'auto: anticipazioni di Beautiful

Bell, produttore della longeva soap Beautiful, l'aveva detto: un misterioso giallo avrebbe tenuto i fan con il fiato sospeso.

E le promesse le mantiene sempre. Facciamo un passo indietro. Vinny ha manipolato il test di paternità di Steffy, facendole credere che il bambino che aspetta fosse di Liam. La verità però è un'altra, dato che la giovane Forrester è incinta di Finn. A raccontare tutto alla sorella è stato Thomas, convinto che con questa sorta di 'redenzione' potesse acquistare punti agli occhi di Brooke e Hope. E in effetti è quello che è accaduto. Hope ha lasciato Liam, colpevole di averla tradita con Liam, e si è rifugiata tra le sue braccia. E Vinny?

Liam e Bill sono alla guida. Un'ombra li sorprende, la macchina sbanda: Liam scende ed è devastato da quanto vede. Sulla strada c'è Vinny che, con le ultime forze, sussurra qualcosa.

Stando alle prime indiscrezioni, pare possa essere proprio il nome del colpevole che lo ha ridotto in fin di vita e non il segreto sulla vera paternità della piccola Kelly, come si era invece ipotizzato. Infatti Vinny è stato ucciso prima di essere accidentalmente investito da Liam, ma da chi?

Steffy sparisce nella notte dell'omicidio

Come annunciano le nuove anticipazioni di Beautiful, Thomas ha alcune idee su chi possa aver lasciato Vinny tramortito per strada. Steffy sospetta di Liam, dal momento che alla guida della vettura c'era proprio lui. Di idea opposta è invece il tenente Baker che, inaspettatamente, concentra i propri sospetti su Steffy e Finn.

La giovane Forrester ha un bel movente, dal momento che Vinny ha manomesso il test di paternità, rischiando di farle perdere l'uomo che ama.

Ad alimentare i sospetti del tenente è il fatto che Steffy si è allontanata da Los Angeles in tutta fretta nella notte in cui Vinny è morto: un strana coincidenza. Intanto, Liam non fa altro che struggersi per il senso di colpa, convinto di aver ucciso l'ex tecnico di laboratorio. Peccato che non sappia ancora che Vinny sia stato freddato molto prima del suo passaggio in macchina. Questo segreto è custodito - almeno per ora - solo da Baker e Sanchez, decisi a fare indagini a tappeto per scoprire il reale responsabile di questo strano delitto. E Steffy è nel registro degli indagati.