La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno continua ad appassionare i telespettatori italiani con tanti colpi di scena.

Dalle anticipazioni relative all’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 nel pomeriggio di giovedì 22 aprile 2021, si evince che gli amici di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) si riuniranno per festeggiare la partenza della coppia da Istanbul: gli unici assenti al party per augurare ai due innamorati buon viaggio saranno Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), ossia i genitori della talentuosa scrittrice.

L'assenza dei due coniugi farà cadere nello sconforto totale Sanem, visto che la mattina della partenza invece di essere euforica per la nuova avventura si ritroverà ad essere pensierosa e malinconica.

DayDreamer, anticipazioni del 22 aprile: Sanem non è felice

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nella seconda parte della centocinquantesima puntata dell’amata serie televisiva in programmazione su Canale 5 giovedì 22 aprile 2021, come sempre a partire alle ore 16:40 circa, dicono che Sanem e Can saranno ancora più decisi a viaggiare con la loro barca per realizzare uno dei loro sogni, quello di visitare finalmente le magnifiche isole delle Galapagos: peraltro in questo modo la fanciulla potrà avere l’ispirazione per scrivere un libro di avventura per bambini, mentre Can potrebbe scattare delle fotografie.

I due innamorati decideranno di organizzare una festa per la loro imminente partenza: durante il party però la giovane non sarà particolarmente felice.

Mevkibe e Nihat non approvano la scelta della figlia, Can convince Sanem a chiarire con i suoi genitori

In particolare Sanem farà fatica a nascondere al proprio amato e ai loro amici il suo immenso dispiacere quando si renderà conto dell’assenza dei suoi genitori Mevkibe e Nihat: quest’ultimo e la moglie continueranno infatti a non approvare la scelta della loro secondogenita poiché temono che Can possa farla nuovamente soffrire.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La preoccupazione più grande dei due coniugi sarà soprattutto quella di non poter aiutare la figlia Sanem qualora dovesse aver bisogno di loro, in quanto appunto sarà lontana.

Per concludere Can, vedendo la sua fidanzata sempre più triste e delusa, consapevole che sta attraversando un momento difficile, la convincerà ad andare dai suoi familiari con l’obiettivo di avere un chiarimento.