Oggi, martedì 25 maggio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne. I telespettatori, dunque, stanno per assistere a quello che è successo in studio dopo la scelta di Giacomo nei confronti di Martina. Le anticipazioni che circolano in rete fanno sapere che Ida sarà una delle protagoniste del giorno: la dama interromperà la frequentazione con Gabriele per motivi "pratici".

Spoiler sul nuovo appuntamento con Uomini e Donne

L'ultima settimana di programmazione di Uomini e Donne prima dello stop estivo, continua: il 25 maggio sarà trasmessa una nuova puntata del dating-show, ovvero la seconda parte della registrazione che Maria De Filippi ha condotto lo scorso mercoledì.

Le anticipazioni che impazzano in rete da qualche giorno, dunque, informano i fan del format che oggi si parlerà soprattutto di Ida Platano e di una conoscenza che ha intrapreso su suggerimento della padrona di casa.

Dopo essere stata esortata dalla presentatrice a fare un "pensierino" su Gabriele, la bresciana ha accettato di uscirci qualche volta, ma le cose tra i due non sono andate bene come si sperava. Nel corso dell'appuntamento che andrà in onda tra poche ore, infatti, la protagonista del Trono Over chiuderà definitivamente col cavaliere.

'Triangolo' amoroso per Gemma a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di martedì 25 maggio, Ida racconterà di quello che a suo parere è stato un corteggiamento un po' freddo da parte di Gabriele.

La dama avrebbe preferito parlare di più al telefono, mentre il cavaliere si è limitato a mandarle numerosi messaggi durante la settimana.

Per questo e probabilmente anche per altri motivi, Platano interromperà la conoscenza con l'uomo che Maria De Filippi aveva provato a metterle vicino dopo la rottura definitiva con Riccardo Guarnieri.

La bresciana, però, non se l'è sentita di portare avanti una frequentazione che non era come lei desidera, per questo ha deciso di non illudere il protagonista del Trono Over.

Oggi, però, si potrebbe parlare di nuovo di Gemma e Aldo: anche se tra i due è tutto finito, Galgani non perde occasione per punzecchiarlo e per rimproverargli un atteggiamento poco sincero.

La "regina" del dating-show, poi, ha individuato in Isabella un'antagonista di livello, tant'è che ci ha già litigato parecchie volte in studio.

La scelta di Giacomo a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 il 25 maggio, è la continuazione di quella di ieri, interamente dedicata alla scelta di Giacomo.

Dopo oltre tre mesi di conoscenza davanti alle telecamere, il tronista ha preferito Martina a Carolina. La corteggiatrice rifiutata ha reagito male ed ha negato il saluto a Czerny, mentre la "prescelta" gli è saltata al collo e lo ha baciato sotto una cascata di petali rossi.

Nel Trono Classico, dunque, si è formata una nuova coppia, l'ultima della stagione 2020/2021 del dating-show.

Venerdì 28 maggio, infatti, il format condotto da Maria De Filippi andrà in vacanza. Questo stop estivo durerà un bel po' di mesi: solitamente il programma riprende a metà settembre con puntate inedite e un cast quasi del tutto rinnovato. Da lunedì 31/05, alle ore 14:45, sarà trasmessa una nuova soap turca con protagonista l'apprezzatissimo Can Yaman.

Le dame e i cavalieri del Trono Over, dunque, faranno compagnia al pubblico ancora per pochi giorni. Per rivedere in televisione Gemma, Ida, Isabella, Aldo, Armando, Elisabetta, Luca, Riccardo e Roberta occorrerà attendere un po' di tempo, ovvero l'inizio del prossimo autunno, dopo che tutti saranno rientrati dalle ferie.