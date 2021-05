Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 16 a sabato 22 maggio, Wyatt chiederà a Sally di tornare a vivere insieme a lui e le dichiarerà il suo amore. La Spectrà rifiuterà la sua proposta, in quanto non ha intenzione di essere vista dal suo uomo quando starà male. Inoltre Vinny contesterà la scelta di Thomas di usare Douglas come arma per arrivare a Hope.

Flo convince Wyatt a tornare a vivere con Sally

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 16 al 22 maggio, Katie racconterà a Ridge e Steffy tutto quello occorso a Sally e che ormai le resteranno solo pochi giorni di vita. I due Forrester saranno sinceramente in ansia per le sorti della ragazza e cercheranno di renderla il più possibile felice. A tal fine la convocheranno in azienda e le annunceranno l'intenzione di inserire i suoi bozzetti nella collezione d'alta moda della Forrester Creations. Flo, nonostante sia tanto innamorata di Wyatt, lo convincerà a fingere di essersi lasciati per tornare a vivere con lei [VIDEO].

Bill apprezza il gesto di Flo e si ricrede su di lei

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 maggio, Katie e Wyatt si chiederanno se sia corretto mantenere tutti all'oscuro della malattia di Sally.

Intanto il giovane Spencer con tutta la sua perseveranza proverà a portare avanti la sua strategia, consistente nel dichiarare il suo amore a Sally. Quest'ultima rifletterà sulle parole del ragazzo e valuterà sul fatto di credergli o meno. E' preoccupata che ha scoperto tutto e che in caso starà con lei solo per pietà.

Nel frattempo Bill, Flo, Wyatt, Katie, Ridge e Steffy parleranno su quale possa essere la cosa più giusta da fare con Sally.

Lo Spencer senior apprezzerà molto il gesto di Flo, che si è messa da parte per tutelare il benessere della Spectra e si ricrederà sui suoi comportamenti passati. In tutto questo Katie si confronterà con Sally e la inviterà ad accettare la proposta fattale da Wyatt di tornare insieme.

Vinny contesta le scelte di Thomas

In base agli spoiler da domenica 16 a sabato 22 maggio, gli incitamenti di Katie verso Sally non avranno sortito alcun effetto.

Infatti la ragazza non se la sentirà di tornare con Wyatt, perché non ha intenzione di essere vista dal suo fidanzato quando i sintomi peggioreranno. Pertanto la sua paura sarà quella di non poter più nascondere la sua malattia. Bill, Wyatt e Flo commenteranno la scelta di quest'ultima.

Nel frattempo tutti spereranno che la Spectra cambi idea per vivere gli ultimi momenti con l'uomo che ama profondamente. Inoltre Vinny criticherà le scelte portate avanti da Thomas. L'amico del Forrester considererà vergognosa la tattica di usare il piccolo Douglas come arma per riprendersi Hope. Thomas dal canto suo non sentirà nessun consiglio e chiederà a Zoe di essere sua moglie.