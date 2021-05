Un posto al sole continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori della soap di Rai 3 con nuove puntate ricche di colpi di scena.

Secondo le anticipazioni settimanali dal 10 al 14 maggio, al centro delle scene ci saranno ancora le indagini di Franco e il fallimento dei Cantieri. Alberto Palladini sarà molto provato dalla situazione economica dell'azienda che porta il suo nome e, inoltre, dovrà far fronte ai problemi che deriveranno dal licenziamento da parte di Barbara Filangieri.

Nel frattempo, Mariella e Giudo si impegneranno a far riappacificare Bice e Cerruti, mentre Silvia sarà avvilita per l'apatia di Michele e si sfogherà con Ornella.

Per la proprietaria del Vulcano ci saranno molte attenzioni da parte del suo nuovo cliente Giancarlo, mentre Saviani accetterà suo malgrado il lavoro per il corso di giornalismo on line.

Infine, Bianca e Angela potrebbero essere in pericolo a causa delle iniziative di Boschi, perché Pietro scoprirà di essere spiato dall'investigatore.

I Cantieri di Ferri saranno a rischio: spoiler 10-14 maggio

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 10 al 14 maggio raccontano che la situazione ai Cantieri si farà sempre più difficile per Roberto dopo la fuga di notizie che ha rivelato le sue intenzioni di trasferire l'attività in Albania. L'accordo con Pietro Abbate salterà e la mancata vendita dei terreni metterà nei guai Ferri, ma anche lo stesso misterioso imprenditore che dovrà rendere conto ad un socio segreto di cui ancora non si conosce l'identità.

Nel frattempo, Franco deciderà di riprendere le indagini, convinto di aver trovato elementi importanti per scoprire la verità sulla morte di Gargiulo, ma Roberto sembrerà concentrato unicamente sulla sua attività. Inoltre, Pietro Abbate avrà un confronto con Biagio, il suo scagnozzo, che gli chiederà del denaro per smettere di lavorare per lui dopo la morte dell'operaio.

Alberto tenterà di riprendersi il lavoro da Barbara: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 10 al 14 maggio rivelano che Pietro Abbate non accetterà il passo indietro del suo collaboratore e tra i due nascerà un forte litigio che si rivelerà molto importante. Durante la colluttazione, infatti, Abbate finirà su una lampada che rompendosi farà saltare fuori una "cimice".

Pietro collegherà subito tutto a Franco e chiederà a Biagio di continuare a lavorare per lui, preparando una vendetta.

Boschi, ignaro di tutto, continuerà a seguire l'imprenditore, ma presto si renderà conto che la microspia si trova addosso a Biagio che avvicinerà Angela e Bianca. Lo scagnozzo fermerà la moglie e la figlia di Franco amichevolmente, ma non è ancora chiaro se si tratterà di una intimidazione per l'investigatore o se le due saranno davvero in pericolo.

Secondo le trame di Un posto al sole, sarà un periodo pessimo anche per Alberto che dopo essere stato licenziato da Barbara faticherà a pagare gli alimenti per il mantenimento di Federico. L'uomo tenterà di riprendere il suo posto di lavoro, ma per lui non sarà affatto facile, mentre Clara inizierà a pensare ad una nuova vita lontana dal suo ex compagno.

Intanto, Mariella e Guido faranno in modo che Cerruti e Sarti tornino insieme, ma il loro riavvicinamento creerà nuovamente scompiglio.

Infine, Michele accetterà a malincuore il suo lavoro al corso di giornalismo on line, ma Silvia noterà nel suo atteggiamento ancora troppa distanza e si confiderà con Ornella. Per la proprietaria del Vulcano, il corteggiamento da parte del cliente sarà una boccata d'aria.