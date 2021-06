In cinquecento hanno voluto dare il loro ultimo saluto a Michele Merlo, cantante ed ex allievo di Amici scomparso a soli 28 anni lo scorso 6 giugno a causa di una leucemia fulminante. Allo stadio del suo paese natale, Rosà in provincia di Vicenza, palloncini bianchi liberati in cielo e i versi delle sue canzoni che risuonavano nello stadio. Presenti alla cerimonia anche Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Nel giorno dell'ultimo saluto, i suoi genitori, hanno voluto dirgli addio attraverso le sue ultime toccanti parole pubblicate nelle scorse ore in una lunga lettera.

Michele Merlo e i suoi ultimi pensieri prima del grave malore

Prima del grave malore che non gli ha lasciato scampo, MIke Bird, così si faceva chiamare ad Amici, aveva scritto i suoi ultimi pensieri, le sue ultime riflessioni sulla vita, sull'amore, sui ricordi. Frasi dense di significato che i suoi genitori hanno scelto di condividere con tutti coloro che lo apprezzavano come artista e non solo.

I genitori del ventottenne vicentino, ci hanno tenuto a ringraziare, quanti in questi giorni pieni di dolore e sofferenza gli sono stati vicino anche solo con una preghiera ed un pensiero. Poi, le parole del loro unico figlio che in un ultimo messaggio aveva espresso, tra i tanti pensieri, di "avere paura dell'amore e non del resto".

Michele aveva aggiunto che "tutti noi abbiamo il cuore stanco perché abbiamo rincorso la vita". I genitori hanno dichiarato che Michele, oltre a essere loro figlio, era un artista tormentato dalle emozioni, un cantante che non sempre veniva capito e che spesso era incompreso e dimenticato. Poi, ci hanno tenuto a precisare che da domani lasceranno parlare, come accaduto nei giorni scorsi, i loro legali, ma nel giorno dei funerali era giusto farsi sentire in prima persona con un'ultima dedica.

L'ultimo audio dell'ex allievo allievo e cantante di Amici Mike Bird

Nel suo ultimo messaggio Mike Bird affermava che la felicità non è niente per chi ha sempre vissuto senza. Poi, aggiungeva che aveva paura di perdere l'ultima persona che le era rimasta vicina, perché non appena la vita diventa complicata se ne vanno tutti.

Il cantante rivelava che ci si ritrova nella solitudine con i sogni riposti sugli scaffali sempre intenti a rimandare a domani. Mike Bird stava con quelli che ci credono, che ogni giorno fanno a botte con le nuvole per vedere un po' di cielo sereno. Infine dichiarava che non si sarebbe mai arreso e avrebbe continuato a inseguire il suo sogno. Fa male, ma viviamo, ricordiamo e soffriamo come rondini nel temporale, aveva concluso il cantante di "Aquiloni."