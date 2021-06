Festeggia il suo compleanno, domenica 20 giugno, Giulia Stabile: la ballerina vincitrice di Amici 20, è stata sommersa dall'affetto dei suoi fan che hanno fatto a gara per farle gli auguri. Giulia compie 19 anni e li sta festeggiando nel migliore dei modi: allo scoccare della mezzanotte, infatti, come dimostrano i video che si sono moltiplicati sul web, la danzatrice ha spento le candeline mentre la sua famiglia intonava "Tanti auguri". E naturalmente, non è mancato Sangiovanni alla piccola festicciola organizzata in onore della Stabile. Il cantante ha anche pubblicato un selfie con la fidanzata e tanto di cuoricino.

Il popolo del web ha gli auguri alla ballerina

Nessuno ha dimenticato di fare gli auguri a Giulia: da Rudy Zerbi, che l'ha definita una "meraviglia", a Martina Miliddi, passando per Alessandro Cavallo e Deddy. Non sono mancati all'appello neanche i ballerini professionisti della scuola di Amici, che si sono affezionati alla genuinità della ballerina. Naturalmente, anche la madre e il padre della ragazza hanno voluto fare pubblicamente gli auguri alla figlia che nell'ultimo anno li ha resi tanto orgogliosi. Ma i fan attendevano con ansia quelli di Sangiovanni.

Il giovane ha postato delle storie su Instagram in cui mostra la fidanzata mentre spegne le candeline e poi una foto di coppia con un cuoricino.

I due non hanno mai voluto mettere in pubblico il loro amore, per cui questo gesto è stato interpretato come l'ennesima dichiarazione d'amore di Sangiovanni per la sua Lady. Chissà se i festeggiamenti sono finiti qui o se ci saranno altre feste, ma sta di fatto che anche a distanza i follower stanno sostenendo la giovane. Gli utenti del web hanno creato un hashtag ad hoc che dalla mezzanotte è andato subito in tendenza su Twitter, cioè #Giugiulola19.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia ringrazia i fan per l'affetto

"È impressionante quanto mi vogliate bene e quanto siate dolci con me davvero, mi riempite il cuore", ha scritto Giulia per ringraziare tutti. Insomma, l'affetto non manca alla vincitrice di Amici 20. Inoltre, Stabile sarà ospite di Mara Venier a Domenica In proprio nel giorno del suo compleanno per cui c'è molta attesa per questa ospitata.

Frattanto, la ballerina stessa, per cercare di dare la giusta importanza a tutti i suoi sostenitori, sta cercando di ricondividere sui social tutti gli auguri ricevuti.

Chissà come avrebbe reagito Giulia un anno se le avessero detto che per il suo diciannovesimo compleanno sarebbe stata al centro dell'attenzione del mondo dei social. Di sicuro avrebbe fatto una delle sue contagiose risate, anche perché il successo non pare aver cambiato in nulla la ballerina, che rimane genuina e pura come prima di entrare nella scuola di Amici.