Il 5 marzo è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Gemma Galgani è stata rifiutata da Davide, il cavaliere con il quale era stata a cena e al telefono nei giorni precedenti. Intervistata da Witty Tv nel backstage, però, la dama ha sfoggiato un inaspettato sorriso e si è detta serena e già pronta a voltare pagina dopo l'ennesima conoscenza finita male.

Ancora un 'no' per Gemma a Uomini e donne

In quest'edizione di Uomini e donne le conoscenze di Gemma stanno durando pochissimo: fatta eccezione per quella altalenante con Mario, tutte le altre frequentazioni che la dama ha avuto negli ultimi mesi si sono concluse dopo uno o due appuntamenti.

Oggi, 5 marzo, i telespettatori hanno assistito al "no" di Davide alla 76enne, l'ennesimo che lei ha ricevuto da quando è nel parterre Over.

A colpire i fan del programma, però, è stata la reazione che Galgani ha avuto a questo rifiuto: se in passato ha pianto e si è disperata per i signori che non l'hanno voluta, in questo caso Gemma ha subito ritrovato il sorriso e lo ha sfoggiato anche nell'intervista che ha rilasciato dopo la puntata.

Le dichiarazioni dietro le quinte

Mentre raggiungeva il suo camerino Gemma è stata intercettata dalle telecamere di Witty Tv e ha commentato così la decisione di Davide di interrompere la loro breve conoscenza: "Sono tranquilla e non voglio assolutamente perdere questa serenità che ho ritrovato".

"Lui mi ha fatta ridere tanto e gliene sono grata, e poi l'ho difeso dalle critiche di Barbara perché è una persona che sa esserci nonostante gli impegni. Non è bello se passa un messaggio contrario a quello che è realmente", ha concluso la dama di Uomini e donne nel backstage.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Nei prossimi giorni Gemma non avrà molto spazio, anzi ci saranno diversi protagonisti del trono Over che le ruberanno la scena per almeno due settimane.

Dopo Davide, la dama farà un'esterna a Torino con un nuovo cavaliere (non è trapelato il suo nome), ma chiuderà la conoscenza immediatamente perché non si troverà bene.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che Galgani finirà un po' ai margini del programma e dovrà sgomitare per tornare al centro delle dinamiche più interessanti.