Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Ender si presenterà a sorpresa a casa di Yildiz per cercare un chiarimento dopo settimane di tensioni. L'ex moglie di Halit ammetterà i propri errori e proporrà di ricominciare da capo, ma Asuman non si fiderà affatto delle sue intenzioni.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender affronta Yildiz a sorpresa

Ender sorprenderà tutti presentandosi a casa di Yildiz dopo un lungo periodo di incomprensioni. L'incontro inizierà in modo teso. Yildiz le farà subito notare di aver provato a contattarla senza ricevere risposta e le ricorderà il modo in cui è stata trattata negli ultimi tempi.

La giovane accuserà Ender di averla giudicata male in passato, senza ascoltare la sua versione dei fatti, arrivando persino a umiliarla davanti ad altre persone. Nonostante il clima inizialmente ostile, Ender non si tirerà indietro e proverà a spiegare il proprio comportamento.

Il doloroso crollo di Ender davanti a Yildiz"

Durante il confronto, Ender ammetterà di aver commesso degli errori, ma chiederà a Yildiz di comprendere il momento difficile che stava attraversando. "So di averti fatto un torto, ma anch'io ero in piena crisi per il divorzio", le dirà, piegando di essersi sentita ferita nel vedere la sua amica frequentare Kaya e stringere un legame proprio con Sahika, nel periodo più complicato della sua vita.

Yildiz tenterà di difendersi, ribadendo che il suo unico obiettivo era aiutare Ender e che aveva cercato di avvicinarsi a Sahika soltanto per ottenere informazioni utili. Ender riconoscerà di non essere stata lucida e confesserà che il suo stato emotivo non le aveva permesso di valutare la situazione con serenità.

Scatta la pace tra Ender e Yildiz

"Adesso ho una nuova vita davanti a me e non voglio più portarmi dietro rancori e incomprensioni. Vorrei che ci perdonassimo e tornassimo amiche come prima", affermerà Ender.

Yildiz resterà senza parole. Dopo un primo momento di stupore, accetterà la proposta e le due finiranno per abbracciarsi, mettendo da parte le tensioni che avevano compromesso il loro rapporto.

Ender arriverà persino a confessare "mi sei mancata tantissimo", mentre Yildiz si dirà felice di aver ritrovato un'amicizia che considerava importante.

Asuman non crede a Ender e lancia un duro avvertimento

La ritrovata armonia non convincerà però Asuman, che continuerà a guardare Ender con grande diffidenza. Dopo la sua partenza, la donna rimprovererà la figlia per averle aperto nuovamente le porte di casa e non nasconderà i propri sospetti.

Secondo Asuman, Ender potrebbe avere un secondo fine e non sarebbe cambiata affatto. "Una persona che fa una cosa una volta può rifarla ancora", dirà alla figlia. Yildiz, invece, sarà convinta della sincerità dell'amica e sosterrà che Ender abbia semplicemente voluto rimediare agli errori commessi.