Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la festa di compleanno a sorpresa organizzata da Sahika per Kaya sarà segnata da un momento di forte ansia. Erim si scaglierà contro Yildiz e Kerim davanti a tutti gli invitati, spingendo Halit a prendere una decisione: cacciarlo dalla festa.

Anticipazioni Forbidden Fruit: la festa a sorpresa per Kaya

Sahika organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per Kaya con una settimana di anticipo rispetto alla data reale.

All'evento parteciperanno numerosi ospiti, tra cui Halit con tutta la sua famiglia, Yildiz insieme alla madre Asuman, oltre a Kerim e Mert.

Kaya sarà felice dell'iniziativa e, almeno inizialmente, la serata procederà in un clima sereno.

Yildiz gela Kerim prima del matrimonio

Durante la festa, Kerim cercherà di avvicinarsi a Yildiz per avere un confronto. L'uomo noterà la freddezza della giovane e le dirà: "Mi sembra che tu stia cercando di evitarmi".

Yildiz, però, non gli lascerà spazio e gli ricorderà che presto sposerà Halit: “Non c'è nulla di cui parlare. Sto per sposarmi". Il loro dialogo verrà interrotto poco dopo da un episodio che coinvolgerà Erim.

Follia di Erim alla festa, Halit lo caccia

Nel corso della serata, Erim perderà il controllo e avrà un atteggiamento ostile nei confronti di Yildiz e Kerim. Il ragazzo si mostrerà particolarmente aggressivo, maltrattando Yildiz.

Di fronte alla situazione, Halit interverrà e lo allontanerà dalla festa, mandandolo da sua madre Ender. L'accaduto lascerà molti invitati perplessi, soprattutto perché il comportamento di Erim apparirà del tutto fuori dal comune.

Il piano segreto di Ender contro Halit

Dopo l'episodio, Ender inizierà a sospettare che dietro la reazione del figlio ci sia qualcosa di più profondo.

Mettendo insieme alcuni indizi, comprenderà che Erim ha perso il controllo proprio perché ha ascoltato le sue precedenti accuse contro Yildiz e Kerim (aveva infatti accusato Yildiz di sposare Halit per convenienza, pur essendo innamorata di Kerim). Di conseguenza, Ender arriverà a una conclusione: Halit intende sfruttare la reazione violenta del ragazzo per dimostrare che l'influenza materna è dannosa, raccogliendo così le prove necessarie a ottenere l'affidamento esclusivo.

La scoperta spingerà Ender a cambiare strategia: convinta di non poter più riconquistare Halit, deciderà di avvicinarsi a Yildiz fingendo una pace sincera. L'obiettivo sarà ottenere informazioni compromettenti sul suo legame con Kerim per dimostrare che le sue accuse erano reali, smantellare la trappola di Halit e proteggersi nella battaglia legale per il figlio.