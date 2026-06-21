Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz si recherà in atelier per l'ultima prova del suo abito da sposa in vista delle nozze con Halit. Nello stesso luogo, però, comparirà anche Sahika, che lascerà tutti perplessi con una prova d'abito nuziale, mantenendo il mistero sulle sue reali intenzioni.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz sceglie l'abito da sposa, Asuman non ci sta

La giovane protagonista si recherà in una boutique d'alta moda insieme alla madre Asuman per definire gli ultimi dettagli del suo outfit nuziale. Mentre Asuman cercherà di convincerla a scegliere un modello più appariscente, la futura moglie di Halit resterà fedele alla sua idea iniziale.

"Ho deciso, sceglierò qualcosa di più semplice", dirà Yildiz, respingendo le proposte più elaborate della madre. Asuman, però, non sarà affatto d'accordo: "Indossa qualcosa di ricamato e pieno di pietre. Mettiti un velo di venti metri", le suggerirà con entusiasmo.

Sahika beccata in atelier con un abito da sposa

Durante l'attesa, Yildiz e Asuman si imbatteranno in Sahika, appena uscita da una prova d'abito nuziale privata. La presenza della donna sorprenderà entrambe, soprattutto perché lei sembrerà aver commissionato un modello esclusivo.

Quando Asuman le chiederà spiegazioni, Sahika manterrà il massimo riserbo: "Non mi sposo. Sto facendo realizzare qualcosa di speciale. Lo vedrete tra un paio di giorni".

Parole che finiranno per alimentare la curiosità di madre e figlia.

Asuman indaga sul segreto di Sahika, ma in atelier scatta il muro di silenzio

Insospettita dal comportamento della rivale, Asuman proverà addirittura a ottenere informazioni dal personale dell'atelier. La donna chiederà di vedere il modello ordinato da Sahika, ma riceverà un rifiuto. Il progetto è riservato e potrà essere mostrato soltanto con l'autorizzazione della cliente.

Un dettaglio che non farà altro che aumentare i sospetti di Asuman, convinta che Sahika stia preparando una trappola legata alle imminenti nozze di Yildiz e Halit.

Mossa a sorpresa di Ender, telefona a Yildiz e pretende un incontro

Conclusa la prova dell'abito, Yildiz riceverà una telefonata da Ender.

L'ex moglie di Halit le dirà di avere una questione importante da discutere e insisterà per incontrarla di persona. "Dobbiamo parlare, c'è una faccenda importante", le dirà al telefono.

Nonostante il nervosismo provocato da quella richiesta, Yildiz accetterà l'incontro e inviterà Ender a raggiungerla a casa. Una conversazione che potrebbe avere importanti conseguenze proprio mentre le nozze con Halit si fanno sempre più vicine.