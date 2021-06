La storia tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è giunta al capolinea nel peggiore dei modi. L’ex tronista di Uomini e donne, dopo l’intervista rilasciata dal suo ex, ha deciso di replicare. In una storia di Instagram, la 29enne ha dipinto l’ex corteggiatore come una persona che non ha alcun progetto nella vita.

La versione di Davide

Dopo giorno di silenzi, Davide Lorusso ha deciso di raccontare la sua verità. Il giovane ha ribadito di non avere mai tradito Jessica e di non averla voluta lasciare. Il diretto interessato avrebbe solamente chiesto una pausa di riflessione.

Inoltre, l’ex corteggiatore ha spiegato che la relazione è terminata per una serie di incompatibilità caratteriali. Come riferito da Lorusso, Jessica avrebbe alzato un muro perché accecata dalla rabbia. Tuttavia, Davide non ci sta a essere dipinto come un mostro.

L’attacco dell’ex tronista

Sebbene Jessica Antonini abbia spiegato di non volere dare più visibilità al suo ex, la 29enne ha deciso di controbattere all’intervista del barman. La diretta interessata, in una storia di Instagram, si è sfogata come une fiume in piena: “Hai inventato la storia che volevi un periodo per te. Va bene”.

Jessica ha spiegato che quando una persona chiede una pausa di riflessione, di solito lo comunica al proprio partner.

Secondo l’ex tronista, se un uomo ha dei dubbi sulla relazione poche ore prima non la porta a una cresima dove è presente l’intera famiglia e poi ha precisato che un uomo non dovrebbe mai sparire di punto in bianco. Sulla base di quanto dichiarato la 29enne ha chiosato: “Io un coniglio in casa che scappa ogni due per tre non voglio”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, la giovane ha precisato che non vuole avere nulla a che fare con una persona che non ha neanche un progetto nella sua vita.

Dopo avere accusato il suo ex di avere solo chiesto visibilità dalla partecipazione a Uomini e Donne, Antonini ha reso noto che durante il dating show il barman le mandava dei messaggi privati in chat e delle foto particolari: “Invece degli addominali, curati l’anima”.

La stoccata finale

La 29enne, infine, ha precisato di essere stata alcuni giorni a Milano, ma Davide non l’avrebbe mai cercata. Secondo Antonini, l’ex corteggiatore sarebbe abituato ad avere un atteggiamento simile. Al contrario, lei ha sostenuto solamente di avere detto la verità su come è fatto. Infine, Jessica Antonini ha spiegato che almeno una cosa Davide Lorusso è riuscita a farla: “Un’intervista senza sostegno”.