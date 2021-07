In Beautiful le puntate in onda su Canale 5 il 29 e 30 luglio, vedranno al centro delle trame Steffy Forrester e Sally Spectra. Quest'ultima, ormai smascherata, sverrà di fronte a Wyatt e Flo e verrà trasportata in ospedale. Qui, nel frattempo, Steffy riprenderà conoscenza. La ragazza sarà fuori pericolo, ma soffrirà di forti dolori e per alleviare le sue sofferenze le sembrerà essere necessario assumere degli antidolorifici.

Steffy riprende conoscenza nella puntata del 29 luglio

Nel corso dell'episodio di Beautiful in onda giovedì 29 luglio, il detective Sanchez dopo aver ascoltato Bill in merito a quanto accaduto a Steffy, giungerà alla conclusione che si sia trattato di uno sfortunato incidente stradale.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, i telespettatori potranno tirare un sospiro di sollievo, visto che Steffy si risveglierà dal coma.

La giovane sarà particolarmente dolorante a causa della caduta. Wyatt intanto, sarà venuto a sapere grazie a Flo, di essere stato ingannato da Sally e, proprio in questo frangente, sopraggiungeranno Spectra e la sua complice Escobar.

Wyatt mette alle strette Sally, lei sviene

In Beautiful dunque, sarà arrivato il momento della resa dei conti per Sally. Wyatt pretenderà di sapere dalla sua ex fidanzata il perché di tutte quelle bugie. La giovane cercherà in qualche modo di giustificare le sue azioni ma, messa con le spalle al muro, perderà i sensi. A questo punto, Wyatt, Flo e Penny Escobar la soccorreranno e la faranno trasportare in ospedale.

Si scoprirà nella puntata del 30 luglio, che Sally sarà svenuta a causa di un violento attacco di panico. Una volta ripresa conoscenza, Spectra non potrà far altro che chiedere scusa a Wyatt per tutte le menzogne dette sino a quel momento. Che ne sarà ora di Sally?

Beautiful, anticipazioni prossime puntate: Steffy dolorante

Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, Steffy continuerà a poco a poco a migliorare.

In tal senso, il dottor Finnegan rassicurerà Ridge, Brooke, Bill e Liam, dicendo loro che la ragazza, nonostante alcune costole fratturate, presto si riprenderà. Da quanto si apprende, la figlia di Ridge continuerà a soffrire di forti dolori e, almeno inizialmente, non vorrà assumere nessun antidolorifico. Saranno Finn e Ridge a convincerla ad assumere i farmaci che le potranno dare un po' di sollievo.

Gli amanti delle anticipazioni, già sanno che ben presto, Steffy comincerà ad abusare degli antidolorifici e ciò che coinciderà con un periodo buio per lei.

Per rimanere aggiornati sulle vicende di casa Forrester, la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.