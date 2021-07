Sono passati pochi giorni da quando Belen Rodriguez è diventata mamma bis. Tramite i social network, la showgirl ha fatto sapere di aver dato alla luce la piccola Luna Marì, la bimba frutto dell'amore con Antonino Spinalbese. A proposito del 26enne, in queste ore l'ex fidanzata Chiara ha rilasciato alcune dichiarazioni sul lieto evento che l'ha visto diventare papà: la ragazza ha speso belle parole per il parrucchiere oggi legato alla presentatrice argentina.

Il commento della ex del fidanzato di Belen

Luna Marì Spinalbese è nata alle 00:47 del 12 luglio, proprio mentre tutta Italia festeggiava la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei.

Belen e il compagno Antonino hanno iniziato a condividere foto e video della loro bambina, venuta al mondo a meno di un anno di distanza dal loro primo incontro casuale, un vero colpo di fulmine.

Tra i tanti che hanno commentato il lieto evento con un messaggio social o con un "mi piace", spicca l'ex fidanzata del parrucchiere. I giornalisti hanno interpellato Chiara Maria Mannarino su quello che è accaduto al suo ex , ovvero l'arrivo della sua prima figlia.

La ragazza, che è stata legata al 26enne per circa quattro anni, ha avuto solo belle parole per lui e per il ruolo che si sta apprestando a ricoprire d'ora in poi, quello di genitore.

La chiacchierata al cellulare con Belen

"Antonino è una persona dolce e protettiva, sono sicura che sarà un bravo papà", ha fatto sapere Chiara ai giornalisti che il 13 luglio l'hanno contattata per avere un commento a caldo sulla nascita di Luna Marì.

Tra la giovane e Spinalbese è tutto finito nel 2019: è stata lei a mettere fine alla relazione di circa quattro anni che il ligure ha vissuto prima di imbattersi in Belen Rodriguez.

La bella Mannarino ha motivato la sua decisione di lasciare l'allora fidanzato perché i suoi sentimenti erano cambiati: stando a quello che ha dichiarato la giovane, Antonino avrebbe sofferto parecchio per questa rottura, almeno finché non ha conosciuto la soubrette argentina.

Non è la prima volta che Chiara rilascia interviste sul compagno di Belen: in passato, infatti, la neo mamma ha reagito ad alcune esternazioni della ex di Spinalbese facendole una telefonata piuttosto "infuocata".

La felicità di Belen passa anche dai social

"Mi ha telefonato Belen per invitarmi a non esternare pubblicamente certi pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi", ha raccontato Chiara Maria Mannarino alle riviste di Gossip.

Il gesto della showgirl, però, non è piaciuto alla ex di Antonino, che oggi ricorda: "L'ho trovata fuori luogo. Le ho detto, perché mi chiami tu e non lui se qualcosa non gli sta bene?".

Questo è stato l'unico contatto tra la giovane e la chiacchierata coppia da un anno a questa parte, ovvero da quando Rodriguez è uscita allo scoperto con il suo fidanzato di dieci anni più giovane.

Lo scontro telefonico con la ex di Spinalbese, però, ora è solo un lontano ricordo: la conduttrice di Tu sì que vales pensa esclusivamente alla bambina che ha dato alla luce il 12 luglio, la secondogenita che aspettava da tanto e che non vedeva l'ora di abbracciare.

Luna Marì è già diventata una "star" del social network: le foto e i video che Belen sta pubblicando con protagonista la neonata, stanno facendo incetta di "mi piace" e di commenti, segno che i follower sono felicissimi per lei e per quello che di bello le sta accadendo.

Rimanendo sul tema ex, anche quelli della sudamericana si sono fatti sentire dopo la nascita della piccola: Fabrizio Corona ha fatto gli auguri alla mamma bis con una storia, Stefano De Martino e Marco Borriello hanno messo "like" ai post della presentatrice con in braccio la figlia.