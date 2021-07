Piccolo incidente per Giulia Stabile: la talentuosa ballerina nella giornata del 22 luglio ha postato una Instagram story sul suo profilo social mostrando il suo piede con tanto di fasciatura e ghiaccio. La vincitrice di Amici 20 si è fatta male mentre faceva una lezione a Roma in compagnia di Simone Nolasco, che fu suo insegnante durante i mesi di talent e con i quale si è instaurato un bel rapporto di amicizia. Giulia ha subito rassicurato tutti: sta bene ma puntando sulla sua ironia ha chiesto ai suoi fan di mandarle il video dell'infortunio, qualora qualcuno lo avesse, per riderci su.

Piccola botta al piede per la ballerina di Amici

Nel giorno in cui esce l'atteso videoclip della hit Malibù di Sangiovanni, per il quale Giulia ha creato e ballato la coreografia, i fan della danzatrice sono stati in apprensione per la loro beniamina. La diciannovenne, che è stata impegnata in uno stage a Roma, ha condiviso con i follower uno scatto in cui ha mostrato il piede con tanto di ghiaccio sopra. "Incidenti del mestiere", ha scritto la giovane. "Soprattutto se uno è in più goffo", ha poi aggiunto Giulia, dimostrando una grande autoironia. La simpatia di Stabile, unita alla sua bravura sono gli aspetti che la rendono un vero idolo per i suoi coetanei e non solo.

Inoltre, Giulia ha chiesto di poter vedere, qualora ci fosse, il video della botta presa.

Finora non è stato mostrato sui social, magari non è stata ripresa nel particolare momento in cui si faceva male o ancora non ha avuto il tempo di riproporlo ai suoi sostenitori. In ogni caso, Stabile ha immediatamente rassicurato tutti circa il suo stato di salute. "Tranquilli ho preso solo una botta", ha affermato la danzatrice.

Giulia sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo

Insomma piccolissimo incidente che non ha di certo minato né il buon umore di Giulia né la sua voglia di ballare. Il tutorial del balletto di Malibù dimostra che Giulia è cresciuta sia come persona che come ballerina. Mentre era all'interno della scuola di Amici, Stabile aveva più volte affermato di non essere capace di mettere in piedi una coreografia ma ha dimostrato sul campo non solo di saperlo fare ma di essere anche molto brava.

D'altra parte, Giulia ha molti impegni di lavoro a cui tenere fede per cui si riprenderà velocemente dalla botta presa. Non solo tornerà nella scuola che l'ha vista trionfare da professionista, ma sarà impegnata anche in alcuni progetti per Witty.tv. Il meritato successo di Giulia non ha cambiato la sua personalità: la ballerina ha saputo mantenere la sua risata e il suo modo di fare che l'ha fatta apprezzare dal pubblico di tutte le età.