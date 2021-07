Eppure, la versione dei fatti di Pierpaolo sembra non sussistere, dato che quest'anno sul palco di Battiti Live è stato accolto Giacomo Urtis (che ha inciso un brano per l'estate) così come l'ex tronista Andrea Damante, nei panni di deejay.

Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live, lo show musicale dell'estate di Italia 1, che da la possibilità ai cantanti del momento di esibirsi e di presentare dal vivo le loro hit del momento. Tantissimi gli ospiti presenti sul palco dello show che si tiene in Puglia ma tra questi non compare Pierpaolo Pretelli, sebbene lo scorso giugno abbia inciso il suo brano estivo dal titolo "L'estate più calda" che ha ottenuto un buon successo in classifica. L'ex velino di Striscia la notizia ha provato a dare una sua versione dei fatti su questa esclusione dal cast dello show ma il sospetto è che dietro ci sia lo zampino di Elisabetta.

