L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 si rinnoverà a partire dal prossimo mese di settembre, quando andranno in onda le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1. Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi che riguarderanno soprattutto i componenti di casa Amato. Giuseppe, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con l'arrivo del tutto inaspettato di Petra, la donna con la quale ha avuto una tresca clandestina in Germania.

La presenza di Petra non passerà inosservata e metterà in grande crisi il rapporto tra Giuseppe e sua moglie Agnese.

Giuseppe viene inchiodato dalla sua amante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Giuseppe resterà senza parole nel momento in cui a Milano arriverà Petra, la donna con la quale ha avuto una relazione extra-coniugale durante il periodo in cui è stato in Germania, facendo perdere le sue tracce.

E così, mentre Agnese e i suoi figli erano angosciati per le sorti di Giuseppe, arrivando a credere addirittura che l'uomo potesse essere morto, il capofamiglia di casa Amato intrecciava una relazione clandestina con Petra, che tornerà a Milano e non sarà da sola.

Petra, infatti, si presenterà con il frutto delle notti di passione che ha trascorso con Giuseppe: i due, infatti, sono genitori di una bambina e la donna adesso vorrà che l'uomo sia pronto a prendersi le sue responsabilità di padre.

Agnese in crisi con suo marito

Un durissimo colpo per tutta la famiglia Amato: Agnese resterà a dir poco senza parole da questa scoperta che la metterà in profonda crisi.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Agnese vivrà un vero e proprio dissidio interiore e la scoperta di questa situazione riguardante suo marito Giuseppe, non farà altro che alimentare ancora di più i dubbi che la donna aveva sul loro amore. Agnese, infatti, prima che Giuseppe tornasse a Milano, si era avvicinata moltissimo ad Armando, col quale stava vivendo una relazione segreta che hanno dovuto interrompere dopo il ritorno del capofamiglia.

I dubbi di Agnese sul suo matrimonio: anticipazioni Il Paradiso 6 di settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che Armando sarà il confidente delle crisi e dei dubbi di Agnese e questa situazione finirà per legarli ancora di più. Cosa succederà a questo punto? Agnese non riuscirà a perdonare facilmente suo marito e comincerà a guardarlo con occhi diversi, al punto da mettere in discussione il suo matrimonio. Troverà il coraggio per mettere la parola fine a questo rapporto?