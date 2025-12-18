Oggi, 18 dicembre, si è svolta la registrazione dell'ultima puntata di Amici del 2025 e SuperGuida Tv ha pubblicato le anticipazioni su ciò che è successo. I cantanti e i ballerini della classe sono stati messi alla prova con gare e compiti impegnativi, e Flavia non è riuscita a convincere Anna Pettinelli al 100%. La professoressa ha sospeso la maglia della sua allieva e nei prossimi giorni deciderà se ridargliela o se eliminarla.

Gli ultimi verdetti dell'anno

Lo speciale di Amici che andrà in onda domenica 21 dicembre è stato registrato oggi, giovedì 18, e in rete si possono trovare le anticipazioni di gran parte di quello che è accaduto in studio.

I titolari della scuola hanno partecipato alle consuete gare di canto e di ballo: i migliori hanno ricevuto i complimenti dei giudizi esterni, i peggiori sono finiti in sfida.

Nel corso delle riprese della tredicesima puntata di questa edizione del talent, inoltre, Anna Pettinelli ha preso una decisione inaspettata: scontenta del percorso che Flavia ha fatto soprattutto nell'ultimo periodo, la professoressa ha deciso di sospenderle la maglia fino a quando non capirà se intende darle un'altra possibilità oppure se la cosa migliore da fare sarà mandarla a casa.

Prima delle vacanze di Natale, comunque, ad Amici non ci sono state eliminazioni definitive.

Tensioni tra i professori di ballo di Amici

Le liti tra gli insegnanti sono uno dei punti cardine dell'edizione 2025/2026 di Amici, e nelle ultime puntate a scontrarsi sono stati soprattutto Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

La maestra ha assegnato ad Alessio un passo a due con Giulia Pauselli per verificare le sue qualità di partner nel ballo, ma il docente di hip-hop si è lamentato perché la professionista non sarebbe adatta al fisico del suo allievo (troppo alta e molto più prestante di lui).

Per replicare alla mossa della collega, Emanuel Lo ha chiesto a Emiliano di preparare la stessa coreografia, ma Celentano si è opposta perché secondo lei la ballerina si sarebbe potuta fare male esibendosi con il suo alunno di soli 16 anni e con un corpo ancora troppo esile.

Iniziano le vacanze di Natale dei ragazzi

Il 18 dicembre si sono concluse le registrazioni degli speciali di Amici per il 2025: Maria De Filippi tornerà in studio all'inizio di gennaio (non c'è ancora una data ufficiale) e i professori cominceranno a valutare l'idoneità dei titolari per la prossima fase del talent, quella serale.

Il programma andrà in vacanza da venerdì 19/12, quando verrà trasmesso l'ultimo daytime dell'anno e i ragazzi potranno godersi un periodo di relax in famiglia: i cantanti e i ballerini della classe, infatti, torneranno a casa per festeggiare il Natale con i loro cari.