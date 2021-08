La relazione d'amore tra Rosalinda Cannavò e il suo ragazzo Andrea Zenga continua a gonfie vele, anche se tra l'attrice e il figlio dell'ex portiere dell'Inter Walter non manca qualche lieve scaramuccia, come succede in quasi tutte le coppie. Nelle ultime ore, la siciliana ha parlato sui propri account social ufficiali di una piccola disavventura accaduta con il lombardo. La loro storia nacque tra le mura del Grande Fratello Vip 5. La ragazza, che era entrata nel reality da fidanzata con Giuliano, pose fine alla precedente relazione e si avvicinò ad Andrea Zenga a tal punto da cominciare una love story che sta proseguendo lontano dalle telecamere.

Nei dettagli, Rosalinda ha raccontato di essere stata 'bacchettata' dal suo ragazzo.

Rosalinda Cannavò 'bacchettata' dal suo fidanzato Andrea Zenga

Scendendo nei particolari, Rosalinda Cannavò ha voluto svelare ai followers quanto successo con Andrea Zenga. I motivi della disputa tra la messinese e il lombardo hanno riguardato il colore di alcuni pantaloni che avevano visto. La coppia non era d'accordo e sembrerebbe che il figlio di Walter Zenga abbia sottolineato il proprio disappunto bacchettando l'ex gieffina per il suo carattere attraverso queste parole: "Devi cambiare un pochino, devi migliorare perché sei troppo testarda". A raccontare l'accaduto è stata Cannavò che da quando ha terminato la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini ha sempre provato a mantenere un rapporto diretto con i followers, rivelando attraverso i canali ufficiali social tutte le notizie riguardanti il suo rapporto sentimentale con il ragazzo lombardo ma non solo, perché Rosalinda non manca di aggiornare i fan anche circa la sua vita professionale.

Si è trattato di un leggero battibecco per la coppia che i fan hanno ribattezzato con il nomignolo di 'Zengavo'. Una disputa che non ha cambiato la loro relazione. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, infatti, sono pronti a continuare affiatati la loro prima estate insieme e l'attrice siciliana ha rivelato sui social che non manca molto al prossimo viaggio che effettueranno anche se, per ora, non ha svelato nulla in merito alla destinazione.

Rosalinda attaccata sui social per il fisico

Rosalinda Cannavò non è nuova a ricevere attacchi sui social. Non mancano gli haters che tentano di insinuare dubbi e preoccupazioni nella siciliana. L'attrice ha deciso di far vedere il proprio fisico sui social quando era vittima dell'anoressia, scegliendo di parlare ai propri followers riguardo ai suoi problemi di alimentazione che hanno finito con il metterla in pericolo di vita in passato.

Al giorno d'oggi la messinese mostra un fisico più formoso e ciò è stato motivo di insulti da parte di un utente che ha deciso di offenderla scrivendo: "Certo che Adua Del Vesco vicino a quel fisicato di Andrea è proprio grassa". L'ex inquilina del GF Vip 5 ha scelto di rispondere all'hater replicando che meglio è essere grassi che cafoni e ineducati.