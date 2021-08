L'ex tronista di Uomini e donne, Davide Donadei, torna a parlare sui social del difficile periodo che sta vivendo, dopo che ha dovuto fronteggiare un problema di Salute che lo ha spinto anche a un periodo di riflessione sui social. In un primo momento, l'ex volto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, disse che un po' di tempo faceva fatica a guardarsi allo specchio, essendo dimagrito molto, ma preferì non sbilanciarsi più di tanto. In queste ultime ore, invece, sui social ha scelto di aprirsi con le tantissime persone che lo seguono, rivelando il suo problema legato alla tiroide.

Problemi di salute per Davide Donadei, ex tronista di U&D

Nel dettaglio, Davide Donadei ha voluto per prima cosa ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine e gli hanno lasciato dei messaggi di affetto sui social, dopo che lui ha parlato del suo problema di salute.

L'ex tronista ha raccontato che i suoi problemi sono iniziati un mese dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne, rivelando che in quel periodo era debole.

"Iniziavo anche a perdere capelli, questa cosa la tenevo per me", ha aggiunto Davide nel suo sfogo social.

L'ex tronista, quindi, si rende conto che c'è qualcosa che non va, motivo per il quale si sottopone a diversi esami medici per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Lo sfogo social di Davide

"Scopriamo che ho l'insulina basale alta", ha proseguito Davide rivelando che sono stati fatti controlli a tutti i suoi organi, fino ad arrivare alla scoperta che la sua tiroide era un po' pigra e quindi non lavorava come dovuto, causando questi problemi di salute.

Insomma un periodo non semplice per Davide che, nonostante tutto, cerca di andare avanti col sorriso e non ha mai lasciato il suo impegno quotidiano al ristorante.

A tal proposito, l'ex tronista di Uomini e donne ci ha tenuto a ringraziare sui social anche la sua famiglia e la sua fidanzata Chiara, la ragazza conosciuta nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Nessuna crisi tra Chiara e Davide dopo Uomini e donne

Nei giorni scorsi, sui social, si erano diffuse anche voci legate ad una possibile crisi in corso tra Davide e Chiara, alimentate proprio dalla decisione dell'ex tronista di prendersi un periodo di pausa dal mondo social.

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato la stessa Chiara che sul suo profilo social ha prontamente smentito queste voci.

La ragazza ha dimostrato di essere una persona fortemente gelosa ma questa sua caratteristica non ha mai messo "in pericolo" la relazione con Davide, confermando che tutto procede nel migliore dei modi.