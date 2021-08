Dayane Mello ha una nuova relazione sentimentale. L'ex gieffina non ha lasciato più dubbi sulla sua love story con il modello Alexandre Cunha: prima la foto di un bacio, successivamente un video nel quale la brasiliana è mano nella mano mentre sono in viaggio assieme in macchine per le strade del Brasile.

La nuova relazione di Dayane

Poco dopo aver terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip 5, arrivando sino alla finale del reality show vinto da Tommaso Zorzi, erano sorte varie indiscrezioni secondo cui Dayane Mello fosse ritornata insieme al suo ex, il calciatore Mario Balotelli.

In seguito, la brasiliana aveva avuto una relazione con l'imprenditore Andrea Turino. Ora, per la brasiliana è tempo di una nuova love story. Dayane è ritornata nel suo paese Natale, il Brasile per trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia in un anno molto complicato, vista la morte del fratello in un incidente stradale durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. e la scomparsa della madre in seguito al cancro che le era stato diagnosticato. A giudicare da cosa condivide come storie sul suo account ufficiale Instagram, Dayane Mello ha riscoperto l'amore. Al fianco della showgirl compare spesso il modello Alexandre Cunha, anche lui brasiliano con un fisico statuario.

Successivamente ad un'istantanea nella quale i due si baciano, sono seguite delle tenerezze di un viaggio in macchina in cui Dayane ed Alexandre stavano mano nella mano.

Dayane Mello e Alexandre Cunha: mani intrecciate

Attraverso il suo social ufficiale, Dayane Mello ha postato un video nel quale era in macchina insieme ad Alexandre Cunha.

La brasiliana ha inquadrato le loro mani che erano unite e ha voluto scrivere come didascalia del post un semplice quanto significativo 'Noi'. In seguito, la brasiliana ha condiviso con i suoi followers un'istantanea nella quale sono apparse le loro dita intrecciate. Anche in questa circostanza l'ex gieffina ha inserito una didascalia romantica: 'Io e te'.

La brasiliana si è mostrata sui social serena e sorridente. Dayane cantava a tempo con la musica trasmessa dalla radio e si è lasciata andare al vento che entrava dal finestrino dell'auto. La modella è sembrata serena e rilassata al fianco del suo nuovo fidanzato, Alexandre Cunha che, a quanto pare, è riuscito a conquistare il cuore della brasiliana.

Solamente qualche settimana fa, l'ex inquilina del Grande Fratello Vip 5 si era sfogata in maniera dura contro le varie indiscrezioni di Gossip che la riguardano, definendosi una donna felice ed indipendente, a prescindere dalla presenza di un uomo nella sua vita.