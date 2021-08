Slitta il ritorno in televisione di Federica Panicucci, storica padrona di casa di Mattino 5, il morning show della rete ammiraglia Mediaset che quest'anno doveva ricominciare lunedì 6 settembre. Alla fine, però, i vertici del Biscione hanno scelto di far proseguire ancora per due settimane il programma Morning News, condotto da Simona Branchetti. Di conseguenza Federica Panicucci inizierà la sua stagione tv solo verso fine settembre e pare che la notizia non l'abbia resa affatto felice.

Slitta il ritorno di Mattino 5 nella stagione tv 2021/2022

Nel dettaglio, questa estate Canale 5 ha scelto di puntare su un nuovo programma mattutino, in onda nella fascia oraria che va dalle 8:45 alle 11 circa. Trattasi di Morning News, condotto dal volto del Tg5, Simona Branchetti.

Il programma, in queste settimane di messa in onda, è riuscito a conquistarsi una buona fetta di pubblico, arrivando a toccare una media quotidiana di circa 700.000 spettatori in piena estate, con picchi del 17% di share.

Numeri importanti che hanno spinto i vertici del Biscione a far proseguire ancora per due settimane l'esperimento estivo, che di conseguenza farà slittare il ritorno in tv di Mattino 5.

Il retroscena su Federica Panicucci

Morning News condotto da Simona Branchetti proseguirà la sua messa in onda fino al 17 settembre, poi da lunedì 20 ripartirà Mattino 5 condotto dalla coppia formata da Francesco Vecchi e la già citata Panicucci.

Eppure, secondo un'indiscrezione, sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Qualcuno dice fosse furibonda" cita il rumor, facendo presente che la storica conduttrice di Mattino 5 non avrebbe fatto i salti di gioia per questa promozione sul campo della giornalista del Tg5, la quale sui social ha confermato la notizia del prolungamento del suo Morning News su Canale 5.

Svelati i costi dei programmi di Branchetti e Panicucci su Canale 5

Intanto sono emersi anche i costi di produzione dei due programmi. Sembrerebbe che la realizzazione di una puntata di Morning News arriverebbe a costare solo 3.000 euro al giorno, mentre il programma di Federica Panicucci avrebbe un costo giornaliero di ben 30.000 euro.

Numeri non di poco conto, soprattutto tenendo conto del periodo di crisi che si ritrova ad affrontare anche il mondo della televisione.

Programmazione confermata, invece, per Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso, che riprenderà la sua regolare messa in onda da lunedì 6 settembre.