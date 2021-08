Agitazione in casa Rai a poche settimane dal debutto della nuova stagione autunnale. Lunedì 13 settembre 2021 è la giornata chiave in cui torneranno in onda la stragrande maggioranza dei programmi del giorno della rete ammiraglia ma anche di Rai 2. Tuttavia, il debutto della programmazione autunnale, potrebbe essere compromesso da uno sciopero che rischia di far saltare le dirette delle trasmissioni al mattino e al pomeriggio.

Il debutto della nuova stagione tv autunnale Rai previsto il 13 settembre

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione tv 2021/2022, è stato confermato che lunedì 13 settembre è la data scelta per dare il via alle nuove edizioni dei programmi di giorno che terranno compagnia al pubblico fino al prossimo mese di giugno.

Al mattino, quindi, tornerà l'appuntamento con UnoMattina seguito da Storie Italiane, capofila di Eleonora Daniele. Alle 12, invece, la linea passerà ad Antonella Clerici che ritroveremo al timone di È sempre mezzogiorno. Poi alle 14 sarà la volta di Serena Bortone con il suo talk show, seguito dalla soap Il Paradiso delle signore e da La Vita in diretta.

Nel caso del talk show condotto da Alberto Matano, il debutto è fissato per il 14 settembre, dato che lunedì 13 su Rai 1 è prevista la trasmissione "Tutti a scuola", con il consueto messaggio di auguri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai giovani studenti che riprenderanno l'anno scolastico.

Sciopero Rai del 13 settembre: programmazione a rischio

Ebbene, il debutto della nuova programmazione autunnale delle reti Rai sarebbe a rischio a causa di uno sciopero che è stato indetto proprio per la giornata di lunedì 13 settembre.

A render noto ciò che succederà, è stata la Rai stessa attraverso una nota stampa, con la quale fa sapere che la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche in fase di sciopero.

A rischio, quindi, sono le trasmissioni che vanno in onda in rigorosa diretta: l'unico a salvarsi da questo possibile cambio programmazione, sarebbe Il Paradiso delle signore.

Lavori in corso per il giorno autunnale di Rai 1

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e cosa succederà il prossimo 13 settembre, i vari conduttori sono già al lavoro per le nuove stagioni dei loro programmi.

Antonella Clerici, ad esempio, pare che per il suo cooking show del mezzogiorno, stia facendo il possibile per avere con se l'amica Anna Moroni, che per diciotto anni è stata al suo fianco a La prova del cuoco.

Eleonora Daniele, invece, dopo essersi goduta la sua prima estate da mamma, è pronta a tornare al timone del suo talk show mattutino che mescocolerà anche quest'anno cronaca nera, attualità e intrattenimento.