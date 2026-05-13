Da lunedì 18 a domenica 24 maggio su Canale 5 vanno in onda i nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. Gli spoiler vedono Sahika sotto pressione perché sospettata della morte di Nadir, mentre Halit viene umiliato pubblicamente: l'uomo finito sull'orlo della bancarotta, non riesce a far fronte alle spese mediche per curare un problema di salute del piccolo Halit Can.

Forbidden Fruit 3: cosa succede dal 18 al 24 maggio

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Forbidden Fruit 3 annunciano diversi colpi di scena.

Ender e Yildiz brindano alla sconfitta di Sahika, ma quest'ultima trama vendetta.

Dopo la scomparsa in circostanze sospette di Nadir, Sahika è la principale sospettata tanto che anche sua sorella Kaya inizia a dubitare di lei credendo che l'amore per Nadir non fosse reale. Nel frattempo Yigit non si da per vinto dopo la rottura con Lila: nonostante i continui rifiuti della donna, lui si fa assumere al bar dell'università in modo da controllare gli spostamenti della sua ex fidanzata e magari riconquistare il suo cuore.

Halit invece dopo la bancarotta finanziaria, trova lavoro come contabile in un discount ma viene ridicolizzato pubblicamente per i suoi problemi economici: l'uomo non riesce a far fronte alle spese mediche per un problema di salute del figlio Halit Can. Nonostante Yildiz nutra un forte rancore nei confronti del suo ex marito, decide comunque di aiutarlo in gran segreto mandando Aysel a cucinare per lui.

Dove e quando seguire Yasak Elma

È possibile seguire gli episodi di Fobridden Fruit 3 (tYasak Elma) dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5, il week end alle ore 14:30 mentre il giovedì la serie tv va in onda in prima serata alle ore 21:45 (subito dopo La ruota della fortuna).

Tuttavia coloro che intendono guardare gli episodi in streaming possono farlo sul sito gratuito Mediaset Infinity.

L'opinione degli utenti del web

Su X, gli appassionati delle dizi turca targata Mediaset hanno espresso un commento sulle nuove e vecchie trame. Uno spettatore ha scritto: "La rissa sfiorata non ce la meritavamo". Un altro utente ha aggiunto: "Sahika è veramente perfida". Un ulteriore utente ha commentato: "Yildiz è tremenda con Halit, però dopo essere stata tradita un po' la comprendo". Un altro utente ha aggiunto: "Fa bene Kaya a dubitare di Sahika". Infine c'è chi ha affermato: "Mi dispiace molto per Nadir".