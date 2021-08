Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap spagnola, nata da un'idea di Aurora Guerra, nel corso degli anni è riuscita a catturare l'attenzione del pubblico. I personaggi tridimensionali e il continuo cambio di prospettiva hanno trasformato questa soap in un prodotto di grande successo. Attualmente, in Italia, va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle 14:10.

Negli episodi del 20 e del 21 agosto, Felicia deciderà di recarsi al concerto per incontrare Marcos, mentre Fabiana scoprirà qualcosa di interessante su Servante.

Ramon deciderà di entrare nel Partito Liberale e Bellita cercherà di convincere José a rimanere ad Acacias. Genoveva, in seguito a una furiosa discussione avuta con Felipe, sbatterà la testa, perdendo i sensi.

Anticipazioni di venerdì 20 agosto di Una vita: Felicia proverà gelosia per Marcos

Nella puntata di Una vita che andrà in onda venerdì 20 agosto, Felicia sarà ancora molto scossa dalla discussione avuta con Marcos, decidendo di rientrare in possesso del biglietto per il concerto che l'uomo le aveva regalato in precedenza. Felicia attenderà l'arrivo di Marcos per ricevere delle scuse, ma il suo corteggiatore non si presenterà, lasciandola molto delusa e amareggiata. Il giorno successivo, lo vedrà in compagnia di un'affascinante giovane e penserà subito al peggio: che Marcos abbia deciso di frequentare un'altra donna?

Fabiana, dopo aver avuto un'interessante conversazione con Jacinto, capirà che tutti i problemi alle tubature riscontrati da Liberto e da Rosina sono stati causati da Servante.

Intanto Ramon, dopo aver riflettuto a lungo, si sentirà pronto ad entrare a far parte del Partito Liberale. Poco dopo aver preso questa decisione, metterà al corrente Carmen e Antonito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una vita, trame di sabato 21 agosto: Felipe dirà a Genoveva di volerla lasciare

Le anticipazioni di Una vita del 21 agosto rivelano che Bellita farà di tutto per cercare di convincere Josè a non partire. Per sua sfortuna, non avrà successo perché l'uomo apparirà più determinato che mai a trasferirsi in California. Il suo obiettivo sarà quello di sfruttare al massimo la proposta di lavoro che gli è stata offerta.

Cosa deciderà di fare Bellita?

Intanto Genoveva potrà assaporare nuovamente la libertà. Il rapporto con Felipe, però, non farà altro che peggiorare. Inoltre, le cose si complicheranno quando l'avvocato le mostrerà la lettera ricevuta da Santiago. Felipe, stanco di quello che ha dovuto affrontare a causa del matrimonio con Genoveva, le dirà di voler mettere fine al loro rapporto. La donna, in preda alla furia, sbatterà la testa contro un mobile e cadrà a terra priva di sensi.