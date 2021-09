Maria De Filippi è pronta ad aprire la scuola di Amici 21. Da domenica 19 settembre riparte l'appuntamento con il talent show più seguito e amato del piccolo schermo. Nuovi concorrenti si metteranno in gioco per cercare di arrivare alla conquista del premio finale di quest'anno ma i riflettori saranno puntati anche sul cast di questa ventunesima stagione, che presenterà un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sull'addio della prof Arisa ma anche sull'uscita di scena di Marcello Sacchetta.

Cambiamenti nel cast di Amici 21: ecco le novità

Nel dettaglio, i retroscena sul cast di Amici 21 rivelano che ci saranno delle novità legate alla composizione della commissione dei professori di canto e ballo di questa nuova attesissima edizione.

Arisa, ad esempio, non farà più parte del cast del talent show: stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la cantante sarebbe in trattativa per entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 in onda da ottobre in poi con Milly Carlucci.

Al posto di Arisa, in questa nuova edizione, ci sarà Lorella Cuccarini che diventerà ufficialmente la nuova prof di canto.

Raimondo Todaro al posto di Arisa

Per il ballo, invece, arriverà un nuovo professore: trattasi del ballerino e coreografo Raimondo Todaro che entrerà così ufficialmente a far parte del cast di Amici 21, dopo la prolungata esperienza nel cast dello show di Milly Carlucci, che ha scelto di lasciare per questa nuova avventura professionale.

Ma le sorprese e le novità non sono finite qui, perché ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda il parterre dei ballerini professionisti di questa nuova edizione del talent show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Marcello Sacchetta, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Amici 21 in tv, ha pubblicato un lungo post su Instagram, con il quale ha voluto informare i fan del suo addio al talent show.

L'addio di Marcello Sacchetta: retroscena cast Amici 21

Il ballerino napoletano, quindi, da quest'anno non farà più parte del cast di professionisti del programma Mediaset ma ha specificato che non si tratta di un addio definitivo e che, in futuro, non esclude a priori un suo possibile rientro in scena.

Per il momento, quindi, Marcello ha salutato con affetto tutta la produzione, il cast e soprattutto "mamma Maria" che ha creduto in lui per tutti questi anni.

Tra le novità del cast di professionisti di Amici 21, invece, spicca il nome di Giulia Stabile. La ballerina vincitrice della passata edizione del talent show, sarà tra coloro che mostreranno agli allievi le nuove coreografie da fare e sarà anche una sorta di "coach" per i concorrenti che vivranno questa avventura.