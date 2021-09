L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il cantante Fedez sono la coppia più "mielosa" di Instagram. Da quando sono insieme, praticamente dal 2016, non se ne è parlato per nessuna crisi o scandalo, ma solo per tanta comprensione reciproca e tanto amore.

Il 1° settembre, proprio nel terzo anniversario del loro matrimonio, Chi magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha diffuso le immagini che ritraggono Fedez e Chiara scontrarsi a bordo dello yacht di Diego Della Valle. L'imprenditrice ha ammesso che succede spesso che litighino, ovviamente al di fuori dei social.

Il litigo che non si è visto su Instagram, i Ferragnez come tutte le coppie

Negli ultimi giorni di agosto, Chiara Ferragni e Federico stavano riposando sullo yacht del loro amico Diego Della Valle. Chissà per quale ragione, i genitori di Leo e Vittoria hanno avuto una lite fortissima. La coppia, che si stava preparando a festeggiare 3 anni di matrimonio, si è confrontata con alcune immagini che forse non avrebbero mai voluto fossero pubblicate. Dalle foto diffuse dal settimanale, si può vedere come i due stessero urlando. Una immagine inedita della coppia più mediatica dello showbiz italiano. Secondo il magazine, dopo la dura lite Fedez è stato rinchiuso per due giorni nella sua stanza.

I protagonisti non hanno parlato con video nelle loro Instagram stories in merito alla notizia diffusa sul web, ma hanno soltanto usato commenti, frasi e foto.

In particolar modo, Chiara ha pubblicato solo una foto della loro lite con la frase "spesso anche così"..

Le dediche reciproche della coppia, nonostante la lite

La coppia non si è lasciata influenzare dalle immagini pubblicate sul web per augurarsi l'anniversario di matrimonio. La prima è stata Chiara a fare su Instagram una dedica romantica a suo marito Federico.

"Tre anni fa ho sposato l'uomo della mia vita - ha scritto l'imprenditrice, per poi aggiungere - è stato uno dei giorni più belli che ho visuto". Alla fine del post, Ferragni si augura di celebrare questo sentimento per tanti altri anni.

Non è poi tardata anche la dedica del cantante: "5 anni fa ho scritto una canzone che mi fa fatto conoscere la persona della mia vita, - ha scritto Fedez a Chiara su Instagram - esattamente 3 anni fa ci siamo sposati".

Il rapper ha ringraziato sua moglie di avergli donato le anime più preziose della sua vita, il figlio Leone e la figlia Vittoria.

Fedez a Chiara: 'Litigare con te è meglio del cinema'

I genitori di Leo e Vittoria, dopo lo scontro, hanno fatto pace pubblicamente e hanno festeggiato in occasione del terzo anniversario di matrimonio. È stato il cantante a sorprendere la madre dei suoi figli portandola su una piattaforma sul lago di Como e cantando la sua nuova canzone scritta appositamente per lei.

"Giuro, mi fai venire voglia di futuro, mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita, litigare con te è meglio del cinema", con questo brano, Fedez ha fatto gli auguri a sua moglie Chiara per l'anniversario.

La coppia più seguita del web ha aggiornato i suoi fan pubblicando sui loro profili social alcune foto della cena speciale con la quale la lite è stata archiviata.