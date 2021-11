Giulia Cavaglià, ex protagonista di Uomini e donne in lizza per il Grande Fratello Vip 6, rompe il silenzio sui social e torna a parlare dopo il mancato ingresso nella casa più spiata d'Italia. In questi ultimi giorni, infatti, si è molto discusso del suo caso e di quello di un altro ex tronista, Giulio Raselli. I due, infatti, pare che dopo essere stati messi in quarantena per entrare nella casa di Cinecittà, sarebbero stati poi scartati dalla produzione e secondo quanto riferito da Deianira Marzano, Giulia non l'avrebbe presa bene, al punto da sentirsi "sequestrata" dalla produzione del GF Vip.

Bufera al GF Vip, Giulia si sarebbe sentita sequestrata

Nel dettaglio, qualche giorno fa si sono rincorse voci legate all'ingresso in casa di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, entrambi ben noti al pubblico di Uomini e donne.

I due, stando a quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, si trovavano già in albergo per fare la quarantena e così prepararsi per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

All'ultimo momento, però, ci sarebbe stato un ripensamento da parte della produzione del GF Vip ed ecco che sia Giulia che Giulio, sarebbero stati fatti fuori dal cast di nuovi concorrenti di questa sesta edizione.

Cavaglià, ex di Uomini e donne, rompe il silenzio social

Un duro colpo in primis per Cavaglià che, sempre secondo quanto riportato da Deianira, avrebbe avuto una vera e propria crisi, al punto da sentirsi "sequestrata" dalla produzione del reality show, al punto da far intervenire suo padre che sarebbe andato a Roma a riprenderla dopo la mancata partecipazione a questo Grande Fratello Vip.

Ma qual è la verità dei fatti? Dopo giorni di silenzio e di "sparizione" social, ecco che l'ex protagonista di Uomini e donne ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto fornendo una sua prima versione dei fatti.

Senza giri di parole, Giulia ha ammesso che questi sono stati "giorni un po' difficili" e che ha avuto bisogno di tempo per "somatizzare quanto le è accaduto".

"Neanche io so come sono andate realmente le cose e non parlo per ipotesi finché non avrò delle risposte", ha dichiarato Giulia sui social in merito a tutta questa polemica legata al GF Vip 6.

La verità di Giulia Cavaglià sul GF Vip 6

"Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo, ma proprio a livello umano", ha proseguito ancora l'ex protagonista di Uomini e donne che non ha gradito per niente ciò che è accaduto in questi giorni.

Insomma una presa di posizione netta quella di Cavaglià, mentre Giulio Raselli per il momento ha preferito ancora non sbilanciarsi più d tanto sulla vicenda.

"Continuate pure a parlare. Quando avrete finito parlerò io", ha scritto l'ex tronista sui social anticipando quindi che presto racconterà la sua versione dei fatti.