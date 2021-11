La puntata di Amici che è stata registrata il 24 novembre, sarà trasmessa in televisione nel primo pomeriggio di domenica 28. Gli spoiler che stanno circolando sul web da qualche ora, informano i curiosi del fatto che Maria De Filippi ha regalato al pubblico in studio vari momenti di svago: una sfida tra le prof Cuccarini e Celentano e l'ormai consueta lettura dei bigliettini contenenti verità scomode ma anonime dei ragazzi della scuola.

Anticipazioni nuovo speciale di Amici 21

Come ogni mercoledì, anche il 24 novembre è stato registrato lo speciale di Amici che andrà in onda domenica prossima.

Tra le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, colpiscono anche quelle sui momenti di gioco che sono stati proposti al pubblico presente.

Come aveva promesso la scorsa settimana, ieri Maria De Filippi ha presentato un'inedita gara di ballo tra professori. Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono esibite sulla stessa coreografia (una bachata in coppia con Raimondo Todaro) e a giudicarle è stata la professionista Francesca Tocca. L'esito di questa sfida, però, sarà svelato solamente nel corso della prossima puntata.

Gli allievi, invece, sono stati protagonisti del gioco della verità: la presentatrice ha letto alcuni dei bigliettini che i ragazzi hanno scritto in forma anonima, tutti contenenti informazioni o giudizi sul cast della ventunesima edizione.

Alex è stato etichettato dai compagni come una persona costruita che studia ogni mossa che fa nel programma: a difendere il cantante, è stato il suo amico LDA. Sissi, invece, è stata criticata per l'atteggiamento poco deciso che mostra: qualcuno le ha detto che dovrebbe fare pace con sé stessa.

Gli eliminati dell'undicesima puntata di Amici

Chi ha assistito alla registrazione di Amici del 24 novembre, fa sapere che due allievi sono stati eliminati e tre new entry sono subentrate alla classe di titolari.

Andrea si è confrontato con Elena per volere di Rudy Zerbi ed ha perso: l'alunno del team Pettinelli ha lasciato il posto alla giovane cantante che una settimana fa è stata battuta da Tommaso.

Samuele era stato salvato dal proprio professore (che nei giorni scorsi gli aveva sospeso la maglia), ma Lorella l'ha voluto mettere in sfida con Aisha. L'aspirante allieva ha avuto la meglio sul talento della scuola ed ha decretato la sua eliminazione definitiva dal cast.

In studio, poi, si è disquisito a lungo di Virginia, una ballerina che la maestra Celentano ha notato ai casting e alla quale voleva dare un'opportunità. Dopo aver interpellato tutti gli insegnanti della commissione, Maria De Filippi ha concesso un banco diretto alla ragazza, senza farla passare per una sfida o per una sostituzione.

La classifica dell'ospite di Amici 21

I cantanti della classe 2021/2022 di Amici, inoltre, sono stati giudicati da un'ospite d'eccezione.

Giulia Michelini è stata chiamata ad attribuire dei voti da 0 a 10 agli inediti dei ragazzi: i preferiti dell'attrice sono risultati a pari merito Luigi, Nicol e Sissi.

Agli ultimi due posti della classifica dell'undicesima puntata, l'artista ha messo Alex e Tommaso, che la prossima settimana dovranno sostenere una sfida per evitare l'eliminazione dal programma di Canale 5.

Non sono mancati gli scontri tra Anna Pettinelli e Rudy su LDA: il giovane ha ricantato il brano che gli era costato uno zero la scorsa settimana, ma la prof non ha cambiato idea e ha richiesto un faccia a faccia con lui dopo la registrazione. Zerbi si è subito opposto a questa proposta, anzi ha detto che se Luca accetterà di parlare con la docente che tanto lo critica, gli sospenderà la maglia per punizione.