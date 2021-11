Alex Belli è uno dei protagonisti del GFVip. L'attore sembra pronto a fare scoppiare una nuova bomba all'interno della casa più spiata d'Italia. Stando a quanto riferito a Davide Silvestri, il 38enne è pronto a discutere contro un altro "maschio alpha". A questo proposito, il gieffino ha chiesto il sostegno del suo amico Davide, ma quest'ultimo si è immediatamente dissociato.

Le parole di Belli

Mentre i due "vipponi" si trovavano in stanza, Alex ha fatto una confidenza a Davide. Nel dettaglio, l'attore ha chiosato: "Mi sto scontrando con un altro maschio alpha".

Poi, il diretto interessato ha spiegato al coinquilino di avere le "spalle coperte" per intraprendere questo nuovo litigio all'interno del Reality Show. Nonostante Alex sia pronto alla nuova lite, ha chiesto il sostegno di Davide.

Il momento della chiacchierata tra Alex e Davide è stato immortalato dalla pagina Instagram de Il Vicolo delle News. L'ex attore di Centovetrine non ha fatto alcun nome, dunque non è chiaro con chi abbia intenzione di litigare nei prossimi giorni all'interno della casa più spiata d'Italia.

La replica di Davide

Di fronte alle dichiarazioni di Alex Belli, Davide Silvestri ha subito fatto chiarezza sulla sua posizione neutrale. Il diretto interessato ha spiegato al coinquilino di sostenerlo solamente in modo goliardico.

Nel momento in cui il 38enne si scaglierà contro una persona, lui non potrà prendere le sue difese se non ha alcun dissapore con la persona presa di mira da Alex. A tale proposito, con tono stizzito, Davide ha tagliato corto: "Non hai bisogno dei difensori eh".

La conversazione tra i due "vipponi" probabilmente è proseguita, ma il video è stato interrotto.

Non è escluso che nella 16^ puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini decida di affrontare l'argomento con il diretto interessato.

La reazione del web

In seguito alla confidenza di Alex Belli sul presunto nuovo attacco, alcuni utenti del web hanno espresso il loro pensiero. Un utente ha chiosato: "Abominevole".

Un altro, invece, ha definito l'attore una persona negativa. Una ragazza ha sostenuto che Alex ha una certa cattiveria in corpo. Un altro utente ha sostenuto che Belli debba finire al televoto ed essere eliminato. Un telespettatrice ha spiegato che prima del Grande Fratello Vip era una fan dell'attore, ma ora non riesce più a tollerare i suoi atteggiamenti. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto il 38enne di Parma. Un utente, infatti, ha precisato che Aldo Montano non è affatto un maschio alpha e ha fatto un plauso ad Alex. Un altro, invece, ha invitato Belli a proseguire il suo percorso all'interno del reality show.