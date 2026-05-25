In occasione dei nuovi episodi di Forbidden Fruit 3 (Yasak Elma in lingua originale) in programma da lunedì 1° giugno a venerdì 7, gli spoiler riguardano la continua rivalità tra Sahika e Ender: quest'ultima escogita un piano per tendere un tranello alla cognata. Zehra invece rischia di essere rapita da due finti poliziotti, ma il pronto intervento di Kerim riesce a salvare la donna ed evitare il peggio.

Forbidden Fruit 3: dall'1 al 7 giugno

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Forbidden Fruit 3, vedono Halit chiedere aiuto ad Asuman per organizzare una festa in villa per riconquistare Yildiz: durante l'evento l'uomo fa dei regali importanti alla sua amata ed arriva anche a fare una proposta di matrimonio.

I festeggiamenti però vengono interrotti quando due finti poliziotti irrompono nella proprietà con l'intendo di rapire Zehra; rapimento che non si concretizza grazie al pronto intervento di Kerim.

È proprio tale evento che porta Ender a nutrire dubbi su Sahika: la prima dubita che dietro al rapimento, ci sia lo zampino della cognata. Intanto Yildiz organizza una festa per festeggiare il compleanno di Caner, mentre Mert esorta Kerim ha non lasciarsi travolgere dai suoi sentimenti. Il matrimonio tra Kaya e Ender subisce un momento di crisi, poiché l'uomo viene a sapere da Sahika che la moglie ha delle quote. Alla festa di Caner la tensione sale, poiché Ender trama un tranello per mandare in difficoltà Sahika: sicura di essere ascoltata da Caner, la donna sostiene che anche Kerim festeggia gli anni e quindi andrebbe omaggiato. Dunque la stessa Sahika ignara del piano contro di lei, organizza una festa dove invita anche i vertici dell'azienda.

Dove e quando vedere la soap turca

Gli episodi della soap opera turca vengono trasmessi su Canale 5: dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, sabato e domenica alle ore 14:30 mentre il giovedì vanno in onda in prima serata alle ore 21:45 circa (subito dopo La Ruota della Fortuna).

Inoltre Forbidden Fruit 3 è possibile seguirla anche in modo del tutto gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono presenti anche gli episodi precedentemente andati in onda in chiaro.