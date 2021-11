L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo nel pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che riguarderanno in primis Agnese e Armando, i quali appariranno sempre più vicini e complici dopo la partenza di Giuseppe per la Germania. Intanto Adelaide si ritroverà messa alle strette nel momento in cui riceverà una brutta notizia legata al giallo della morte di suo marito Achille Ravasi.

Flora indaga su Achille e Adelaide trema: anticipazioni Il Paradiso 6 22-26 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 26 novembre rivelano che Flora si ritroverà a visionare le ultime foto che sono state scattate a suo padre prima del decesso e nota qualcosa di strano.

La giovane stilista resterà turbata da quelle foto che non la lasceranno affatto indifferente e che la porteranno ad avere dei nuovi dubbi.

Come se non bastasse, la contessa Adelaide dovrà fare i conti con una spiacevole notizia che non la lascerà affatto indifferente.

La donna, infatti, scopre che si dovrà nuovamente indagare sulla morte di suo marito Achille Ravasi, motivo per il quale non sarà per niente tranquilla.

Agnese sempre più vicina ad Armando

Adelaide, infatti, rischia seriamente di ritrovarsi nei guai dato che sul decesso del commendatore ha sempre cercato di tacere e di sviare l'argomento, confermato di fatto di non aver detto tutta la verità su questo caso e che ci sono ancora diversi punti oscuri da chiarire.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma su Rai 1 nel corso della settimana 22-26 novembre, rivelano che si parlerà anche dell'avvicinamento sospetto tra Armando e Agnese.

Da quando Giuseppe, marito della sarta, ha scelto di lasciare Milano e di trasferirsi stabilmente in Germania, la donna è tornata ad avere un rapporto diretto e stretto con il capo-magazziniere del Paradiso.

Tina scopre il tradimento di sua mamma Agnese: trame Il Paradiso 6 fino al 26 novembre

Proprio in questi nuovi episodi, tra i due ci sarà un momento di grande affetto e finiranno per scambiarsi un bacio, convinti del fatto di essere soli e lontani da occhi indiscreti.

Eppure, la fatidica scena del bacio verrà beccata da Tina, la quale scoprirà il tradimento della mamma ai danni di suo padre Giuseppe.

Come reagirà la ragazza? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Anna e Salvatore, invece, decideranno di uscire allo scoperto e di ufficializzare la loro relazione sentimentale. I due, infatti, ne parleranno liberamente con Vittorio Conti.

Gemma, invece, non riuscirà a sopportare il fatto che Marco esca con Luisa: non sa però, che il giovane nipote della contessa, non fa altro che pensare a lei.