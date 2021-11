Nella puntata del 17 novembre di Uomini e donne, il dating show di Canale 5, tra i temi trattati in studio, ampio spazio è stato dedicato alla frequentazione tra Ida Platano e Diego Tavani. I due, settimana dopo settimana, sembravano essersi avvicinati in maniera importante, tanto che Diego arriva a dichiarare di provare un sentimento di amore nei suoi confronti. Tuttavia una frase pronunciata da Ida genera discussioni in studio, ed interviene anche l'opinionista Tina Cipollari che attacca pesantemente la dama del parterre di Uomini e Donne.

I dubbi di Diego su Ida

Chiamati a centro studio da Maria De Filippi, Diego comincia con il raccontare che al termine dell'ultima puntata aveva raggiunto Ida, la quale aveva avuto un crollo emotivo in seguito alle parole pronunciate in studio dalla tronista Andrea Nicole, chiedendole cosa fosse successo. La dama del parterre aveva però negato che le sue lacrime fossero legate al loro rapporto, ma piuttosto ad un tema trattato in trasmissione. Poi Diego torna su alcune impressioni che la stessa Ida aveva espresso, sempre durante la puntata precedente, notando come l'uomo guardasse molto al futuro, proiettandosi in avanti nella relazione con lei. Dopo aver riflettuto su queste parole, il 43enne aveva deciso di non uscire con la dama, sentendosi di essere l'unico dei due a credere realmente nella prosecuzione della loro frequentazione.

Diego e Ida passano la notte insieme. Lui: 'Sono innamorato'

Ida non ci sta al rifiuto dell'uomo ed esprime il suo bisogno di incontrarlo per chiarire di persona la situazione che si era creata. I due hanno un confronto nel quale riescono a chiarire le reciproche posizioni, per poi proseguire la serata in albergo. Diego usa parole molto chiare per definire la conclusione del loro incontro: "Ci siamo spogliati delle paure e siamo stati insieme!", aggiungendo senza remore di essersi innamorato di Ida.

La 39enne è felice delle parole pronunciate dall'uomo e dice si sentirsi la donna più bella del mondo al suo fianco. Tuttavia, alla domanda diretta di Diego: "Tu che provi per me?", Ida risponde che a differenza del colpo di fulmine provato dall'uomo, lei è più razionale ed ha intenzione di andarci con i piedi di piombo in questa storia.

Diego deluso dalla frase di Ida, e Tina attacca: 'Non ti piace abbastanza'

La risposta di Ida genera discussioni anche dopo il consueto ballo tra i due. Diego non ha apprezzato la definizione "colpo di fulmine" riferita al suo sentimento vero provato per la donna e dice di voler riflettere su quanto accaduto a centro studio. Gianni tenta di giustificare la donna, ricordando le sue storie passate, vissute con grande sentimento ma non andate a buon fine. A questo punto interviene a dire la propria anche Tina Cipollari, che già nelle scorse puntate aveva criticato alcuni comportamenti di Ida. L'opinionista ci va giù duro con le parole: "Che tu sei una donnettina lo avevo sempre sospettato, ma oggi ne ho la conferma.

Sei una donna superficiale, tu sei proprio stupidina!". Gli animi in studio si accendono, Diego ed Ida continuano a confrontarsi sull'argomento, ma Tina rilancia: "La risposta vera è solo una: non ti piace abbastanza". Ida smentisce fermamente le parole dell'opinionista, e sconfortata dagli attacchi subiti lascia lo studio.