Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 giugno svelano che la relazione tra Henry e Larissa andrà tanto bene che i due decideranno di sposarsi. E mentre Sophia ne sarà felice, Maxi sarà distrutta dalla notizia.

Greta scopre di essere incinta

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 giugno prendono il vai dalle scuse di Werner a Erik, ma quest'ultimo deciderà di accettare la proposta di Sophia. Erik comincerà a dare alla dark lady informazioni riservate sugli albergatori ma in realtà farà il doppio gioco.

Miro riuscirà ad includere Greta nel suo viaggio in Africa, ma la cuoca dopo i primi attimi di euforia avrà dei dubbi. Miro sarà costretto a partire prima del previsto e dovrà trovare un sostituto per il suo salone di bellezza. Intano, Greta temerà di essere incinta: un test di gravidanza confermerà i suoi sospetti, ma la cuoca cercherà di ignorare l'importante novità. La cuoca infine deciderà di abortire: Yvonne vorrebbe fermarla ma Erik bloccherà la moglie.

Maxi dichiara guerra a Larissa

La relazione tra Henry e Larissa rallegrerà Sophia, mentre Maxi sarà distrutta. La ragazza scoprirà che i progetti lavorativi di Larissa potrebbero distruggere la natura del paese e le dichiarerà guerra, ma Larissa la accuserà di farlo solo per gelosia.

Werner aiuterà Maxi a bloccare il progetto della sua nemica, mentre Henry si sentirà in difficoltà.

Fanny cercherà di mettere da parte i suoi sentimenti per Vincent. Intanto, Alexandra noterà intimità tra Vincent e Katja e li smaschererà scoprendo la loro relazione. Katja pregherà Alexandra di non rivelare nulla a nessuno affermando che la relazione con il veterinario appartiene al passato. Poi però vedendo Vincent con Fanny, Katja sarà molto gelosa e capendo di essere innamorata di lui deciderà di seguire il suo cuore. I due amanti però rischieranno di essere scoperti.

Tra Henry e Larissa la relazione andrà sempre meglio e i due decideranno di sposarsi. Maxi sarà distrutta dalla novità, pensando che ormai non potrà più stare con Henry.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Greta ha confermato a Miro di non avere alcuna intenzione di avere figli. Gli albergatori hanno cercato di trovare delle prove per incastrare Sophia, ma sono stati ripresi dalla telecamere di sorveglianza. Maxi ha salvato Larissa, scoprendo che la ragazza soffre di una rara forma di diabete.