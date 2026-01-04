Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 12 al 16 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri finirà per ingannare la sua fidanzata Rosa Camilli, in merito a una lettera di scuse ricevuta dalla sua ex Adelaide.

La verità, però, verrà presto a galla dato che Rosa avrà modo di trovare tale missiva e prenderà una decisione che si preannuncia drastica e inattesa.

Nel frattempo Odile, dopo aver appreso che sua mamma ha scelto di ritirarsi in convento, apparirà fortemente scossa al punto da valutare la possibilità di prendersi una pausa dal lavoro, rinunciando alla sfida con il team del Paradiso.

Marcello inganna Rosa per Adelaide: trame Il Paradiso delle signore 12-16 gennaio

Marcello si dirà pronto a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale al fianco di Rosa Camilli dopo che Adelaide annuncerà di aver scelto di rinchiudersi in convento per staccare da tutto e tutti e ritrovare se stessa.

In questo modo i due giovani innamorati riprenderanno in mano le redini dell'organizzazione del matrimonio, ignari del fatto che ben presto Adelaide tornerà a colpire.

La donna, infatti, si farà presente nella vita del suo ex compagno con una missiva che lo lascerà spiazzato, dato che ammetterà di essersi pentita.

Marcello, però, ingannerà la fidanzata e le nasconderà la verità sulla lettera ricevuta da Adelaide, preferendo così tacere.

Rosa scopre le bugie di Marcello

Le anticipazioni delle prossime trame de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 gennaio rivelano che Rosa scoprirà come stanno le cose dopo aver trovato, per puro caso, la lettera di Adelaide indirizzata a Marcello e non la prenderà affatto bene.

La giornalista si mostrerà adirata e delusa dal comportamento del suo fidanzato, al punto da decidere di prendere una decisione che si preannuncia drastica e del tutto inaspettata.

Nel frattempo Odile apparirà preoccupatissima per le sorti di sua mamma, dopo che ha scelto di rinchiudersi per un po' di tempo in convento.

La ragazza si mostrerà demotivata al punto da prendere in considerazione l'idea di allontanarsi per un po' dal suo lavoro, rinunciando anche alla sfida che attende la Galleria Milano Moda contro Il Paradiso delle signore.

Quando riprende la soap opera su Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la decima stagione della soap riprenderà regolarmente la propria messa in onda a partire da lunedì 5 gennaio.

Il daytime della rete ammiraglia tornerà alla sua consueta conformazione: subito dopo La volta buona, andrà in onda l'edizione pomeridiana del e poi alle 16:10 spazio ai nuovi attesi episodi della soap.