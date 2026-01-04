Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso della giornata di martedì 6 gennaio 2026. Il daytime della rete ammiraglia subirà delle ulteriori modifiche in occasione della giornata dell'Epifania e a farne le spese saranno gli appuntamenti cin Forbidden Fruit e Io sono Farah.

Confermato, invece, il doppio appuntamento con la soap turca La forza di una donna che andrà in onda regolarmente nella fascia pomeridiana.

Come cambia la programmazione Mediaset del 6 gennaio: saltano Forbidden Fruit e Io sono Farah

Le novità della programmazione Mediaset per il prossimo 6 gennaio prevede alle 13:45 la messa in onda di una nuova puntata inedita di Beautiful, seguita alle 14:10 dal film Tutto per una canzone.

Eccezionalmente per questo martedì pomeriggio, quindi, la rete ammiraglia rinuncerà ai tradizionali appuntamenti con le serie turche che, in queste settimane natalizie, hanno tenuto compagnia al pubblico del pomeriggio.

Alle 14:15 non ci sarà un nuovo appuntamento speciale con Forbidden Fruit seguito poi alle 15:00 dalla serie Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir.

La forza di una donna non si ferma nella programmazione del 6 gennaio

In questo modo Mediaset ha scelto di non sprecare episodi in un giorno dell'anno in cui milioni di Italiani potrebbero essere fuori casa per godersi l'ultimo giorno delle festività natalizie ma, al tempo stesso, ha scelto di mantenere in onda l'appuntamento con La forza di una donna.

La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp andrà in onda con il consueto doppio appuntamento pomeridiano e sarà anche allungata.

Il primo episodio, infatti, andrà in onda dalle 16 alle 16:45 prima di dare spazio al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, trasmesso regolarmente in diretta su Canale 5.

Alle 18:10, poi, spazio al secondo episodio giornaliero della serie turca che cederà poi la linea al game show Caduta Libera condotto da Max Giusti.

Crescono gli ascolti de La forza di una donna nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5

In queste ultime settimane, complice anche l'assenza di Vita in diretta su Rai 1 per la pausa natalizia, la soap turca ha visto crescere il proprio numero di spettatori anche nel secondo episodio giornaliero trasmesso dopo le 18.

La media Auditel si è assestata sulla soglia di 2,1 milioni di fedelissimi appassionati al giorno, pari a uno share compreso tra il 16 e il 17%, con punte del 19% durante la messa in onda.

Mediaset ha così vinto la gara ascolti del pomeriggio, superando di gran lunga i film natalizi trasmessi su Rai 1, fermi a una media di 1,3 milioni di spettatori dalle 17 alle 18:40, con uno share del 10-11%.