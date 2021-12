Ieri, giovedì 16 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda la prossima settimana prima della pausa natalizia. È stata la puntata della scelta di Roberta Giusti, ma è anche stato presentato il nuovo tronista che prenderà il suo posto. Si tratta di un volto già noto ai telespettatori del programma dedicato ai sentimenti. Luca Salatino, ex corteggiatore proprio di Roberta, che ha preferito lasciare Uomini e Donne con Samuele Carniani.

La biografia di Luca Salatino, da apprezzato corteggiatore a tronista

Luca Salatino è nato a Roma nel febbraio del 1992.

Ha 29 anni ed è del segno zodiacale dell'acquario. È alto 1,80 e pesa circa 75 kg. Fin da giovane pratica la boxe e oggi è un pugile dilettante categoria Élite. Accanto alla passione per la boxe, quella per la cucina. Pur avendo confessato di non aver mai studiato per diventare chef, grazie alla sua bravura e capacità è entrato nella classifica del Gambero Rosso degli chef che realizzano la migliore carbonara di Roma.

Lavora in un ristorante di Trastevere e ha un profilo Instagram dove condivide in particolare foto delle sue passioni: la cucina e lo sport appunto. È molto legato a sua madre con cui ha un forte legame.

Luca Salatino corteggiatore di Roberta Giusti: gli alti e bassi della loro conoscenza

Luca Salatino è approdato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore di Roberta Giusti. Si è subito fatto notare per la sua schiettezza e sincerità e in particolare per la sua simpatia che ha colpito anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Esterna dopo esterna, il legame con Roberta è diventato sempre più forte e Luca per questo ha deciso di scriverle due lunghe lettere in cui le ha raccontato qualcosa di più profondo e intimo. La loro conoscenza è proseguita tra alti e bassi e nel corso del programma su Luca è arrivata anche una segnalazione. Una persona lo avrebbe visto a Tivoli insieme a un'altra ragazza.

Poi, il bacio tra Samuele e Roberta. Luca lascia lo studio di Uomini e Donne in lacrime, Roberta gli corre dietro per parlargli. Tra i due sembra essere ritornato il sereno, fino al giorno della scelta, dove Giusti dichiara il suo interesse per Samuele Carniani. Maria De Filippi ha così deciso di dare una possibilità a Luca facendolo salire sul famoso trono rosso. Come andrà la sua avventura? Riuscirà a trovare la persona che potrà essere la donna della sua vita? Non resta che seguire le nuove puntate per scoprirlo.