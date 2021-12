L'appuntamento con Un Professore prosegue i giovedì sera su Rai 1 e il 9 novembre andrà in onda la penultima puntata della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Secondo le anticipazioni della quinta puntata di Un Professore, Dante (Alessandro Gassman) dovrà fare i conti con il suo passato che si ripercuote inevitabilmente sulla sua vita presente. Manuel (Damiano Gavino) continuerà ad essere tormentato da Sbarra (Loris Loddi) che lo farà ritrovare nei guai, mentre il rapporto tra Anita (Claudia Pandolfi) e il professore potrebbe essere compromesso a causa del comportamento ostile dell'uomo nei suoi confronti.

Simone, (Nicolas Maupas) invece, confiderà a sua madre (Christiane Filangieri) di essere omosessuale e al suo ritorno in Italia organizzerà una festa per il suo compleanno.

Simone farà preoccupare suo padre con la sua fuga: anticipazioni Il Professore

Le anticipazioni della quinta e penultima puntata di Un Professore raccontano che nel primo episodio intitolato "Stuart Mill", Dante sarà inevitabilmente in ansia per la fuga di Simone e come sempre farà ricorso alla sua cultura per spiegare ai suoi alunni dei concetti molto importanti per affrontare la vita. Il pensiero di Stuart Mill verrà spiegato in classe grazie all'aiuto di un alberello spoglio, mentre Simone a Glasgow affronterà sua madre Floriana e le parlerà della sua omosessualità, riuscendo ad aprirsi dopo tanto tempo su un argomento così delicato per lui.

Il passato di Dante tornerà a galla: anticipazioni quinta e penultima puntata

Le anticipazioni della puntata di Un Professore in onda giovedì 9 dicembre rivelano che nel secondo episodio, intitolato "Schopenhauer", Dante sarà turbato dai ricordi che gli riporteranno a galla il suo segreto e questo gli provocherà una forte agitazione che lo farà sfogare su Anita.

Il professore si comporterà male con la donna a causa del suo nervosismo, mentre Manuel si troverà ancora nei guai. Sbarra, infatti, affiderà al ragazzo una pistola e gli chiederà di usarla per minacciare un creditore. Nel frattempo, Simone sarà di ritorno da Glasgow e in vista del suo compleanno organizzerà una festa clandestina a scuola.

Un professore ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico

L'ultima puntata di Un Professore andrà in onda con due episodi su Rai 1 giovedì, 16 dicembre e ci saranno ancora molti colpi di scena che aiuteranno i telespettatori a scoprire il destino dei protagonisti della fortunata serie televisiva. Il pubblico ha deciso di premiare Un Professore con il 20,87% di share la scorsa settimana, classificandolo come il quarto programma più visto in assoluto.