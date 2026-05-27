Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5, Kerim scoprirà che Mert ha truffato Yildiz Yilmaz dopo aver udito una loro conversazione. L'uomo non esiterà ad aggredire il suo complice davanti alla sorella di Zeynep ed Halit Argun.

Kerim e Mert vogliono truffare Halit

Kerim e Mert giunti in città avranno intenzione di truffare Halit e far fallire l'holding Argun. Sahika assumerà Kerim come ceo dell'azienda e acconsentirà a fargli portare con sé anche il fidato assistente all'oscuro del loro losco piano. Kerim rimarrà affascinato da Yildiz e inizierà a corteggiarla nonostante sia l'ex moglie del suo capo.

Mert non condividerà la vicinanza sorta tra il suo complice e la donna per paura del fallimento del piano. Kerim, a questo punto, ricorderà al suo assistente che Yildiz non fa parte del loro progetto nel corso della festa di compleanno di Caner. Ma Mert apparirà interessato più del dovuto al patrimonio della sorella di Zeynep, tanto che Kerim capirà subito le sue intenzioni.

Kerim aggredisce Mert scoperto che ha truffato Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Kerim e Mert inizieranno a discutere animatamente. Quest'ultimo apparirà geloso quando scoprirà che Sahika sta fingendo di essere la fidanzata del suo complice. L'uomo farà credere ad Yildiz di poter duplicare il denaro a sua disposizione anche se le chiederà di non dirlo a Kerim.

La sorella di Zeynep accetterà l'investimento anche se poi sarà costretta a cambiare idea quando verrà denunciata dai dirigenti della sua azienda. La donna chiederà a Mert di restituirgli il denaro che gli aveva dato per pagare una carissima multa. La conversazione sarà udita da Kerim, il quale capirà che il suo complice ha truffato Yildiz. L'uomo non esiterà ad aggredire Mert davanti ad Yildiz e Halit, il quale gli chiederà una spiegazione per il suo comportamento. Kerim sarà costretto a raccontare una bugia al signor Argun per poi ordinare al suo alleato di restituire i soldi che ha preso alla sorella di Zeynep.

Yildiz ha chiesto aiuto a Kerim per porre fine all'appuntamento con Devrim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit trasmesse a fine maggio in televisione, Ender ha organizzato un appuntamento per Yildiz con un amico di Kaya.

La serata all'interno del ristorante si è rivelata un vero e proprio fiasco poiché Devrim ha parlato solo di sé stesso. La sorella di Zeynep, delusa dal comportamento dell'uomo, ha chiesto aiuto a Kerim per mettere fine all'appuntamento. Erim, invece, ha rivelato a suo padre di aver venduto la sua chitarra per racimolare del denaro per far fronte alle spese.