Riparte l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare e seguitissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che riprenderà la consueta programmazione dopo la sosta natalizia. A partire da lunedì 10 gennaio, torneranno ad accendersi i riflettori nello studio del dating show più seguito del pomeriggio italiano. Le anticipazioni legate alle puntate della prima settimana rivelano che ci sarà spazio per la fatidica scelta finale di Roberta e per il ritorno in studio di "vecchie glorie" del trono over.

Uomini e donne, anticipazioni 10-14 gennaio 2022: arriva la scelta finale di Roberta

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso della settimana 10-14 gennaio 2022, rivelano che per la tronista Roberta arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione e quindi di rivelare il nome della sua scelta finale.

Dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, per Roberta arriverà il momento di salutare il pubblico e di uscire di scena con il suo corteggiatore preferito.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che la tronista arriverà al rush finale insieme a due pretendenti: trattasi di Samuele e Luca.

Un percorso che, in queste settimane, ha permesso a Roberta di conoscere meglio i due ragazzi che seppur diversi, sono stati in grado di conquistarla e di far breccia nel suo cuore.

Ecco chi è la scelta finale di Roberta a U&D

Alla fine, però, Roberta annuncerà di voler uscire dalla trasmissione con Samuele: è lui il corteggiatore che riceverà la dichiarazione d'amore da parte della tronista.

La reazione di Samuele sarà positiva: il ragazzo accetterà la proposta di Roberta e quindi, con lei, uscirà di scena dal programma pronti a viversi questa storia d'amore lontani dalle telecamere e dai riflettori mediatici.

Tuttavia, quella che per Luca Salatino poteva essere la drastica fine di un percorso su cui aveva puntato molto, si rivelerà alla fine un'occasione per poter voltare pagina.

Luca diventa il nuovo tronista: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle puntate di U&D, infatti, rivelano che Luca riceverà un annuncio del tutto inaspettato e inatteso da parte della padrona di casa Maria De Filippi.

La produzione, infatti, chiederà al ragazzo di mettersi in gioco come nuovo tronista e quindi di riscattarsi dopo l'addio di Roberta. Un'occasione che Luca non si lascerà scappare e che coglierà subito al volo, mettendosi così in gioco come tronista.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in onda fino al 14 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per scoprire l'evolversi della frequentazione di Gemma Galgani.

Il ritorno di Gemma: spoiler Uomini e donne 10-14 gennaio

La dama torinese tornerà di nuovo in trasmissione e racconterà come sta procedendo la sua love story con il cavaliere Leonardo.

Spazio poi anche alle vicende degli altri protagonisti del trono over, tra cui Armando Incarnato e Ida Platano, pronti a rimettersi in gioco per cercare la loro anima gemella in trasmissione.