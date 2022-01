Anche la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, in onda da metà gennaio su Rai Uno, si sta confermando una serie di grandissimo successo. Le vicende del reparto guidato dal Dottor Fanti (alias Luca Argentero), infatti, continuano a tenere incollati allo schermo milioni di persone, vincendo ogni settimana la sfida degli ascolti contro i competitor.

Nel corso della prima puntata della seconda stagione, però, i dottori del reparto sono stati investiti dall'ondata dovuta al Covid-19, che tra le altre cose è costata la vita a Lorenzo Lazzarini, interpretato dall'attore Gianmarco Saurino. Proprio quest'ultimo, intervistato a 'Da noi a ruota libera', ha parlato della serie.

'Abbiamo visto Lorenzo dipartire, ma non abbiamo visto come'

L'attore, interpellato da Francesca Fialdini, ha anticipato che nel corso della stagione, nonostante la morte, il medico da lui interpretato continuerà a essere uno dei protagonisti. Pur affermando che Lorenzo "non resusciterà", Saurino ha ricordato a tutti che, ad ora, il pubblico ha solamente saputo della morte del ragazzo, senza però vedere come tale morte sia sopraggiunta. Gianmarco, in particolare, ha fatto sapere che una delle prossime puntate in onda sarà "dedicata interamente alla morte di Lorenzo e agli effetti che il Covid-19 ha avuto su tutti gli operatori dell'ospedale".

La morte di Lorenzo, infatti, è al momento avvolta dal mistero in quanto è stata solo annunciata senza però mostrare al pubblico ciò che è esattamente accaduto.

Lorenzo, infatti, ha lavorato, anche se in stato febbrile e senza essere al corrente di essere positivo al Covid. Ad aggiungere mistero sulla dinamica vi è il fatto che il dottor Fanti ha spesso degli incubi sulla morte del collega, sentendosi probabilmente in colpa per qualcosa che è accaduto in quegli istanti.

'Doc è una serie nuova e all'avanguardia'

In attesa di saperne di più, Gianmarco ha poi voluto commentare il successo di ascolti della serie. L'attore ha infatti definito la fiction come "nuova e all'avanguardia", sottolineando come spesso le serie con queste caratteristiche riescano bene a "fotografare la realtà". Questo, dunque, potrebbe essere uno dei motivi del grande successo della serie.

La prossima puntata di Doc è ora prevista per il prossimo giovedì 27 gennaio, quando sarà centrale il rapporto tra Fanti e la figlia Carolina. A causa di quest'ultima, infatti, il medico interpretato da Luca Argentero si scontrerà con il chirurgo Valenti. Cosa, questa, che spingerà Fanti a riflettere su che padre è stato per la figlia, che nel frattempo continua a essere innamorata dello specializzando Riccardo.