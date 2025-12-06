Lunedì 8 dicembre in prime time su Canale 5 è in programma la semifinale del Grande Fratello 2025, con la proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione e di nuovi due eliminati definitivi dal cast. I quattro concorrenti in lizza nella nomination di questa settimana sono: Rasha, Domenico, Francesca e Simone.

I risultati del sondaggio realizzato dal Grande Fratello Forum, su 857 votanti alle 22:50 del 6 dicembre, vedono Francesca superare Domenico nei consensi del pubblico web.

Sondaggio nomination Grande Fratello di lunedì 8 dicembre: Francesca supera Domenico

Il gioco del Grande Fratello entra nel vivo e, nel corso della semifinale prevista durante la serata dell'Immacolata, ci sarà spazio per una nuova doppia eliminazione.

Questa volta, infatti, il risultato del televoto della nomination settimanale porterà anche alla scelta del secondo finalista di questa edizione e, al momento, la favorita sembra essere Rasha. La concorrente è riuscita a far breccia nel cuore degli spettatori e affezionati del reality show, conquistando oltre il 46% delle preferenze complessive.

Simone verso l'eliminazione dal cast del Grande Fratello 2025

Al secondo posto si piazza Francesca che, con una media del 30% dei consensi, riesce a superare Domenico D'Alterio, considerato uno dei favoriti per la vittoria finale del Grande Fratello fino a qualche settimana fa.

Al momento, invece, il concorrente di Scampa si piazza al terzo posto del sondaggio per la nomination di lunedì 8 dicembre con una media del 15% dei consensi, risultando così uno dei due concorrenti a rischio eliminazione finale dal cast del reality show condotto da Simona Ventura.

Fanalino di coda di questa classifica e quindi candidato all'eliminazione dal cast il giovane Simone, che conquista appena il 7% dei consensi a suo favore.

Il Grande Fratello ampiamente sconfitto dalla prima puntata di Sandokan con Can Yaman

In attesa di questa semifinale del Grande Fratello con il verdetto finale del pubblico sovrano, la scorsa settimana è arrivata l'ennesima batosta per il reality show dal punto di vista Auditel.

Su Rai 1 c'è stato il debutto dell'attesissima fiction Sandokan che ha segnato il ritorno in video di Can Yaman nelle vesti della Tigre di Mompracem, registrando subito il boom di ascolti.

La serie ha ottenuto ben 6,2 milioni di spettatori nel primo episodio e oltre 5 milioni nel secondo, pari a uno share complessivo che ha sfiorato la soglia del 35%.

Numeri inaspettati per la fiction che ha triplicato gli ascolti del Grande Fratello di Canale 5, fermo a una media di soli 1.9 milioni di spettatori pari al 14% di share.